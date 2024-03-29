AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:33

Elazığ Emniyeti, geçen günlerde AKP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar yaptı. İlk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı.

Emniyet, ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi. Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı. Seçim öncesinde ardı ardına gerçekleşen operasyonlar AKP’de tepkilere neden oldu. AKP ve MHP’nin ayrı ayrı seçime girdiği Elazığ’da, Emniyet ve yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Bu olaylar yaşanırken bir suçlama da öğretim üyesi Prof.Dr. Orhan Özbey’den gelmişti. Elazığ Üniversitesi’nde görev yapan ve geçmişte MHP’den vekil adayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ ithamında bulunmuş "Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından yeni gelişmeler oldu.

MHP’DEN EMNİYET’E DESTEK

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, MHP eski milletvekili adayının kendilerini tarif etmediğini söyleyen bir basın açıklaması yaptı. Bal, açıklamasında Elazığ Emniyeti’nin yaptığı operasyonlara destek verdi: "Elazığ Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı huzur ve asayiş uygulamaları neticesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre suç oranlarının yüzde 27 bir düşüş gösterdiği ve hiçbir suç odağına nefes aldırılmadığı görülmektedir. Bu vesile ile öncelikle, İl Emniyet Müdürümüz Adnan Karayel ve tüm Emniyet Güçlerimize Elazığ halkı adına gecesini gündüzüne katarak canları pahasına vermiş oldukları fedakarca hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, ayaklarının taşa gelmemesini diliyoruz."

CANLI YAYINDA 'DEM' SUÇLAMASI

Elazığ’daki AKP-MHP gerilimi Emniyet operasyonlarıyla sınırlı kalmadı. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Elazığ’dan yayın yapan Kanal Fırat canlı yayınına katıldı. Işıkver, yayında, AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş’e seslendi. Işıkver, “MHP’nin belediyesi olan Sivrice Belediyesi’ni almak için yaptığınız mücadeleyi DEM’in almak üzere olduğu Karakoçan için yapmıyorsunuz. Karakoçan ilçesini DEM kazanırsa Erol Keleş gitsin bunun hesabını versin” ifadelerini kullandı.

Işıkver, "Sivriceyi, MHP’den alsanız ne olur almasanız ne olur. Ama bir DEM parti bayrağı orada (Karakoçan) kalkarsa millet vicdani da biz de sizi affetmeyeceğiz, ben de affetmeyeceğim, Elazığlı da affetmeyecek" sözleriyle AKP’ye eleştirisini bir adım daha ileri götürdü.

SEÇİME AYRI GİRİYORLAR

Elazığ’da ve ilçelerinde AKP ve MHP ayrı ayrı seçime giriyor. Elazığ’ın Sivrice ilçesi MHP’li başkan tarafından yönetiliyor. AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş’in Sivrice ilçesindeki muhtarlara ve vatandaşlara MHP’ye oy verilmemesi çağrısı yapmasının MHP’de rahatsızlık yarattığı anlatılıyor. DEM’in kazanma ihtimalinin olduğu Karakoçan’da ise MHP adayını geri çekerek AKP’nin adayına destek vermişti. MHP’li vekil, AKP’nin MHP’nin elindeki Sivrice’yi almak için mücadele ederken, Karakoçan’da DEM Parti ile aynı mücadelenin verilmediğini iddia etmiş oldu.