AKP-MHP bayramlaşmasında hedef mevcut anayasa: 'Yamalı bohçaya dönmüş...'

Siyasi partilerin birbirleriyle bayramlaşma trafiği devam ediyor.

AKPile MHP arasında eş zamanlı bayram ziyaretleri gerçekleşti.İki partinin genel merkezlerinde gerçekleşen sohbette Gazze'de devam eden İsrail soykırımı ile terörsüz Türkiye süreci öne çıkan başlıklar oldu.

AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyeti, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet kabul ederken, AKP Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur kabul etti.

"BU ANAYASA'DAN KURTULMAMIZ LAZIM"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AKP ziyaretinde Anayasa süreci hakkında konuşarak, "Yamalı bohçaya dönmüş, neresinden tutsanız elinizde kalan, darbe döneminin hâlâ daha izlerini taşıyan bu Anayasa'dan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

