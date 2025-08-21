AKP-MHP çekişmesinde yeni perde mi? MHP'ye yakın bir isim daha hedefte

AKP ile MHP, Cumhur İttifakı'nda çatırdama sesleri MHP'ye yakın isimlere dönük iktidar medyasından servis edilen bilgilerle gün yüzüne çıkıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın bir isim olan Avukat Selahattin Yılmaz'ın tutuklanmasının ardından bir MHP'li isim daha iktidar medyasının hedefine oturdu.

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) MHP’ye yakınlığıyla bilinen eski Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmet Sayhan, AKP’ye yakın bazı medya organlarının hedefinde. “Askeri casusluk” yaptığı öne sürülen Sayhan’ın dün gözaltına alındığı iddia edilse de kendisi “gözaltında olmadığını” açıkladı. Sayhan’ın Bahçeli’ye yakın bir başka isim Selahattin Yılmaz ile olan fotoğrafları da sık sık gündeme getiriliyor. Yılmaz, geçen günlerde suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmış, Bahçeli kendisini “dava arkadaşımdır” diyerek sahiplenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki MKE Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan, MHP ve partinin lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen bir avukat.

Birgün'ün derlediği habere göre; Sayhan son günlerde AKP’ye yakın kimi medya organları tarafından hedef alınıyor. Özellikle Selçuk Bayraktar hakkında yaptığı övgü dolu haberlerle dikkat çeken “gdh” adlı platform, MHP’ye yakın avukat hakkında ciddi ithamlarda bulunuyor.

ASSAN’IN TRANSFERLERİ SORGULANDI

İlk başta Sayhan, yaşattığı tedarik sıkıntılarından dolayı MKE’nin ihalelere girmekten 2 yıl men ettiği ASSAN adlı şirketin avukatı olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. gdh adlı haber sitesi, MKE’den 9 personelin ayrılarak ASSAN’da işe başladığını, bu transferin de hukuka aykırı olduğunu yazmıştı.

SSAN tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak, “söz konusu haberlerin itibar zedeleyici olduğu ve yasal yollara başvurulacağı” ifade edilmişti.

Dün (20 Ağustos), Sayhan’ın gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansıdı. Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

“DEVLETİN SIRLARINI İFŞA ETTİ” İDDİASI

gdh, bugün Av. İsmet Sayhan ilgili bir haber daha servis etti. Haberde yer alan iddiaya göre, MKE’den ayrıldıktan sonra ASSAN’ın avukatı olan Sayhan, devletin sırlarını sızdırmıştı. “ASSAN’ın avukatı İsmet Sayhan TSK'nın sırlarını sızdırdığını ‘yanlışlıkla’ ifşa etti!” başlıklı haber, Sayhan’a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp sohbet ekranının görüntüsüne dayandırıldı.

Haberin “Girift ilişkiler zinciri” alt başlıklı bölümünde ise İsmet Sayhan’ın geçen günlerde suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı toplu fotoğraf yayımlandı.

gdh’nin daha önceki haberlerinde de yer alan bu fotoğrafta dikkat çeken bir başka isim ise MHP’den Demokrat Parti’ye, Demokrat Parti’den de son olarak CHP’ye geçen Cemal Enginyurt’tu.

Fotoğrafta İsmet Sayhan’la birlikte görünen Selahattin Yılmaz, 18 Ağustos’ta İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütüne yönelik kapsamında diğer 9 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Yılmaz’ın, İBB soruşturmasındaki “itirafçılardan” Aziz İhsan Aktaş’a suikast yapacağı iddia edildi. Yılmaz yaptığı açıklamada, Aktaş’ı “devlete faydalı olduğu için vurmasının söz konusu olmayacağını” ifade etti. Kendisine yönelik “komplo kurulduğunu” öne sürdü.

MHP’ye yakınlığıyla bilenen Yılmaz’ı, MHP lideri Devlet Bahçeli de açıkça sahiplendi ve “Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır” dedi.

“G ÖZALTINDA DE ĞİLİM”

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından hakkında gözaltına alındığı yönünde bilgiler servis edilen Sayhan ile görüştüğünü ve Sayhan'ın gözaltında olmadığını bildirdi.

Mengü’nün aktardığına göre halihazırda ASSAN şirketinin avukatı olmadığını ileri süren Sayhan kendini, “uzmanlığı çerçevesinde ASSAN’ın yeniden yapılandırılmasında yardımcı olduğunu” söyleyerek savundu. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı ise “Selahattin Yılmaz’ın oğlunun geçirdiği ameliyat üzerine geçmiş olsun ziyareti sırasında çekildiğini” kaydederek açıkladı.

SAYHAN'DAN AÇIKLAMA

İsmet Sayhan, dün şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda da hakkındaki iddialara değindi.

Sayhan, AKP’li bazı çevrelerin kendisinden rahatsız olduğu yönündeki yorumlar için “Bu açık bir fitne hareketidir” dedi ve “devlet büyüklerine saygısının baki olduğu mesajını verdi:

“Bugün bazı haberlerde, MHP yakınlığım vurgulanarak, MKE’den ayrılmamın, bazı AK Parti çevrelerinin benden rahatsız olması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Bu açık bir fitne hareketidir. 3 aylık MKE yönetim kurulu başkanlığım, yönetim kurulunda boşluk oluşması sebebiyle zaten geçici bir görevlendirmeydi. Yeni bir yönetim oluşturulma imkanı doğduğunda istifa ederek ayrıldım. Durumun gereği olan bir işlemi kötüniyetli şekilde sorun gibi yorumlamak ancak haince bir yaklaşımdır. Benim Devlete ve Devlet büyüklerimize saygım beni tanıyanlarca bilinir ve her zaman bakidir.”

MAFYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

MHP’ye yakın avukat Sayhan, hakkındaki iddialarla ilgili 15 Ağustos’ta da bir zincir paylaşımda bulunmuştu. Bir süre ASSAN’ın avukatı olarak görev yaptığı anlaşılan Sayhan, Selahattin Yılmaz ile olan fotoğrafı için “İnsani bir ilişki ve kalabalık bir fotoğrafta yer almış olmamdan hareketle adımın, ‘mafya, karanlık ilişki, tehdit, şantaj’ kelimeleriyle aynı cümlede yer alması bile benim için büyük üzüntü sebebidir” demişti.

CUMHURİYET, gdh'YE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Türkiye’nin mühimmat ve savunma sistemleri üretiminde önde gelen özel şirketlerinden biri olan ve 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan ASSAN, yasaya aykırı şekilde kadrolaşma, tedarik geciktirerek zarar oluşturma ve dolandırıcılık iddialarıyla kamuoyunda yer bulmuştu.

Türkiye’den Clash Report, 5 Ağustos’ta Ukrayna basınına -kaynak göstermeden- atıf yaparak, Ukrayna devlet savunma şirketi Spetsteknoeksport’un ASSAN ile 10,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını ancak ASSAN’ın ürünleri teslim etmediğini yazdı. Site, bu durumun “savaş suçu” olabileceğini iddia etti. Gündeme dair her şey (gdh) adlı haber sitesi ise önceki gün hem Clash Report’un iddialarını tekrarladı hem de konuyu bir adım ileri götürerek ASSAN’ın genel müdürü Gürcan Okumuş’u hedefine almıştı. Cumhuriyet, konuyu gündeme getiren iktidara yakınlığıyla bilinen gdh medya kuruluşunun iddialarına dikkat çekmişti.