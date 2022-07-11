AKP-MHP oylarıyla İBB Meclisi’nden geçti! Artık park değil…
İstanbul Zeytinburnu’nda etrafı sitelerle çevrili alanda bulunan 5 bin 600 metrekarelik park alanı iptal edilerek cami ve okul alanı olarak düzenlendi. İmar planı değişikliği İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.
İstanbul Zeytinburnu’nda etrafı sitelerle çevrili alanda bulunan 5 bin 600 metrekarelik park alanı iptal edilerek cami ve okul alanı olarak düzenlendi. İmar planı değişikliği İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.
Sözcü'nün haberine göre, AKP'li Zeytinburnu Belediyesi ilçenin Maltepe mahallesinde bulunan bir park alanı ilgili plan değişikliğine gitti. Hazırladığı plan teklifi ile 5 bin 600 metrekarelik park alanını iptal etti.
Alanın 3 bin metrekarelik kısmını ibadet alanı, 2 bin 600 metrekarelik kısmını da eğitim alanı olarak planlandı.
Plan teklifi İBB Meclisi'nun temmuz ayı oturumlarında gündeme alındı. İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, yeşil alan miktarı azaltıldığı için planı uygun bulmadı.
GÖRÜŞ ALINMADI
Parsellerin tapu kaydında bulunan şerhlere ilişkin TEİAŞ, TEDAŞ ve İETT'den görüş alınmadı. Dosyada plan değişikliğinin gerekçesi de belirtilmedi.
İBB Planlama Müdürlüğü iptal edilen park alanı yerine eşdeğer park alanı önerilmediğine dikkat çekerek bu durumun ilgili yönetmeliği aykırı olduğunu vurguladı.
Teklifin plan bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini, yeşil alan kurgusunu bozucu nitelikte olduğuna dikkat çekti.
Uyarılara karşın, plan değişikliği AKP-MHP grubunun “evet”, CHP-İYİ Parti grubunun “hayır” oyları ile kabul edildi. İptal edilen park alanının etrafı sitelerle çevreli bir noktada bulunduğu ve şantiye gibi kullanıldığı görüldü.
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