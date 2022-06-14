İBB Meclisi’nde ‘Sevr’ gerilimi: İspat ederse istifa ederim, edemezse özür dileyecek

14 Haziran 2022 Salı, 08:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) haziran ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, dün Saraçhane’deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşmalar sırasında sık sık gerilim yaşandı.

‘İBB’NİN ÇEVRE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ’

Gündem dışı konuşmalar sırasında söz alan AKP’li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu da 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle bir konuşma yaptı. İBB’yi eleştiren Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiğinde çevre ile ilgili ilk icraatının çevre denetimi yapan Çevre-1 teknesini 25 Haziran 2019 tarihinden itibariyle kendisine tahsis etmek olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun ‘kişisel keyfinin’ İstanbul'a yıllık maliyetinin 5-6 milyon TL olduğunu savundu. Hasanoğlu Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesine dönüştürülme çalışmalarını ve AKP hükümetinin diktiği ağaçları anlattı.

‘İMAMOĞLU O TARİHTE MAZBATA ALMAMIŞTI’

Hasanoğlu’na yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “2019’daki ikinci seçimler 23 Haziran tarihinde oldu. Sadullah Bey ‘Çevre 1’ teknesinin başkan tarafından 25 Haziran tarihinde alındığını ifade etti. Ancak Ekrem Başkan’ın mazbata tarihi 27 Haziran’dır. 25 Haziran’da Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ve bu belediyenin daha kapısından içeri girmemiştir” dedi. Balyalı “AKP ormanları yok edip yerine ağaç dikiyor. Ağaç diktiklerinde orada birden bire bir orman oluşuyor sanıyorlar. Siz tarihe özellikle İstanbul’daki ormanları yok eden bir iktidar olarak geçtiniz ve bundan sonra da böyle anılmaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

‘OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM TARTIŞMASI’

CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, Okmeydanı Fetihtepe mahallesinde vatandaşın tepkisine neden olan kentsel dönüşüm ile ilgili konuşma yaptı. Solmaz mahallede hak sahiplerinin mağdur edildiğini söyleyerek “Vatandaş kentsel dönüşüm istiyor ama mülkiyet hakkının, hukukun güvence altına alınmasını istiyor” dedi.

‘İSTEMEYENİ PROJE DIŞINDA BIRAKACAĞIZ’

Eleştirilere cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şunları söyledi: Okmeydanı kentsel dönüşümü 20 yıllık olay. Fetihtepe’deki dönüşümde kimse başka mahalleye gitmeyecek. Kentsel dönüşüm yerinde yapılacak. Fetihtepelilerden başka oraya kimse gelmeyecek. Tamamı hak sahiplerinden oluşacak. Bunu istemeyenleri, ‘rant var, zulüm var' diyenleri proje kapsamı dışında bırakacağız. Kendi evinde yaşamaya devam eder. 937 hak sahibi için 148 bin TL’ye ev yapacağız. Kağıt toplayıcısı nasıl ödeyecek o parayı diyorlar. Evinizi tahliye edine 18 ay devlet kiranızı ödeyecek. 18 ay sonra anahtarı, tapuyu alınca ister sat, ister kirala. Kiracılara daire verecek bir model varsa CHP yapsın, örnek olsun. Bu projede rant varsa, bir kişi hak kaybına uğruyorsa ben projeden vazgeçeceğim.”

‘SEVR ANLAŞMASINI OKUYANLARDANMIŞ’

Mecliste söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da, İBB’nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan CHP’li üye Süleyman Solmaz’ı kast ederek “Sadece politik malzeme yapmak için konuşan arkadaş, Gezi ayaklanmasında Sevr Anlaşmasını okuyanlardanmış. Kendisini dikkate almıyorum. CHP’nin görüşünü yansıttığını da düşünmüyorum” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdi. Göksu, konuşmasında kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konuşan CHP'li üye Süleyman Solmaz’ı kast ederek “Sadece politik malzeme yapmak için konuşan arkadaş, Gezi ayaklanmasında Sevr Anlaşmasını okuyanlardanmış. Kendisini dikkate almıyorum. CHP'nin görüşünü yansıttığını da düşünmüyorum” dedi.

‘İSPAT EDERSE İSTİFA EDECEĞİM’

Göksu'ya tepki gösteren Solmaz, “Sevr Sözleşmesini okudu dedi, bunu ispat ederse meclis üyeliğinden istifa edeceğim. İspat edemezse mecliste benden özür dilesin. Geziciyim, bundan gurur duyuyorum. Kendileri kentin kamusal alanlarını savunmadıkları için o görev bize düştü. Taksim Gezi Parkı biz savunduğumuz için yerinde duruyor” dedi.

Ardından gündeme maddeleri oylanmaya başladı. Oylama sürerken bir ara dışarı çıkan Göksu, meclis salonuna döndüğünde söz isteyerek “Görüntüleri CHP grup sözcüsüne attım, arkadaş çıkışta istifa dilekçesini versin” dedi.

‘SEVR İLE İLGİSİ YOK’

Solmaz da ayağa kalkarak “Çıksın kürsüden açıklasın, Tarık beye görüntülere vermesini kabul etmiyorum” diye tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Göksu’nun kendisine gönderdiği görüntünün Taksim Platformu’nun taleplerini içeren bir haber olduğunu söyledi. Balyalı “Sevr olarak nitelediği şey, Taksim Platformu’nun Gezi direnişi sırasında Bülent Arınç’a sunduğu taleplere ilişkin haber. Sevr ile ilgisi yok. Açıklamayı da Süleyman bey yapmıyor” dedi.

‘BENDEN ÖZÜR DİLENMELİ’

Bu sırada meclis gerildi. AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri ayağa kalkarak tartışmaya başladı. Meclisi yöneten Okul, meclis üyelerine sakinleşerek yerlerine oturmaya çağırdı. Salondaki tartışma ardından söz alan Solmaz şunları söyledi: Taksim Dayanışması olarak Cumhurbaşkanı’nın basın danışmanın talebi üzerine platformun sekretaryasını yapan 5 kişilik heyet ile Ankara’ya gittik. Bülent Arınç vekaleten başbakandı. Görüşmeden önce basına okuduğumuz, Sevr dediği metini Arınç'a da verdik. Arınç ‘Siz haklısınız, biz meslek odaları olmadan bu ülkeyi yönetemeyiz. İstanbul'a geldiğimizde daha geniş konuşuruz' dedi. Açıklamamız bütün kanallarda naklen yayınlandı. Metni de bizden Efkan Âlâ teslim aldı. Ben yarın gelip o metni burada okuyacağım. Sevr’i çağrıştıran bir kelime varsa yine istifa edeceğim. Benden özür dilemeli.