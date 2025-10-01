AKP milletvekili Abdulhamit Gül'den CHP’ye özel davet: 'Keşke' diyerek açıkladı!

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenlenecek.

Açılış öncesi, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın ‘İsmail Küçükkaya ile Yenigün’ programının CHP lideri Özgür Özel’den sonra bir diğer siyasi konuğu da AKP Milletvekili Abdulhamit Gül oldu.

Önemli açıklamalar yapan AKP’li Milletvekili Abdulhamit Gül, Terörsüz Türkiye sürecine dair de konuştu.

'SİYASET ÜSSÜ BİR DURUM'

Bu sürecin siyaset üstü bir durum olduğunu vurgulayan AKP’li Gül, ortak akılla bu süreci yapmak istediklerini söyledi.

'ORTAKLAŞA YAPALIM DİYORUZ'

“Partizan adımlarla hareket etmiyoruz. Odaklandığımız nokta Türkiye’nin 50 yılını almış terörü gündemden kaldırmak” diye vurgulayan Gül “AK Parti ile MHP, istediği kanunu çıkarabilecek sayıya sahip, ama biz oturup da 'AK Parti ve MHP olarak bunu böyle uygun bulduk' demiyoruz. Çünkü AK Parti’nin temel yaklaşımı, Cumhur İttifakı olarak biz, milletin bu meselesini milletin tüm temsilcileriyle ortaklaşa yapalım diyoruz” dedi.

CHP'YE ÖZEL ÇAĞRI

Gül, Meclis açılışına katılmayacağını açıklayan CHP'ye de dikkat çeken bir çağrı yaptı.

“Milletin seçtiğine sırtını dönersen millete sırtını dönmüş olursun” diye seslenen Gül “Bu fikirlerini değiştirip milletin seçtiği Cumhurbaşkanını, milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te karşılamak kendilerine yakışır. Aksi halde kendileri kaybeder” dedi.

'BU DEĞİŞİME DAYANAMADI'

CHP'nin Meclis açılışına katılmamasının üzücü bir tablo olduğunu vurgulayan Gül “Cumhurbaşkanı bu devleti temsil ediyor. Bu ana muhalefete yakışan bir tavırdı. 'Özgür Bey değişimi yakalıyor, ezberi bozuyor' diye bakarken bugün gelen tabloda görüyoruz ki bir yıl bu değişime dayanamadı” diye konuştu.

Özgür Özel’in kendi mahallesine yenik düştüğünü belirten Gül “Değişime direnen, statükocu, dar olsun bizim olsun biz seçimi değil kongreleri kazanmaya devam eden anlayışıma teslim olduğunu gördüm” diye vurguladı.