AKP MKYK toplantısında 'hobi bahçesi krizi' iddiası: 'Bu affedilecek bir durum değil...'

AKP içinde "hobi bahçesi krizi" iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, son günlerde yeniden gündeme gelen hobi bahçeleriyle ilgili tartışmaları köşesine taşıdı.

Babacan, "'Osman Gökçek’in “Oy kaybederiz. İnsanlar çocuklarıyla hafta sonu nefes alıyor. Çok tepki var' sözleri konuşulsa da perde arkasında ciddi bir kriz var. O kısmı hiç konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

"AMACIN ‘DOMATES YETİŞTİRMEK İÇİN HOBİ BAHÇESİ KURMAK’ OLMADIĞI ANLAŞILIYOR"

Babacan, "Ankara başta geliyor. Şehre yakın tarım arazilerinde. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki tarım arazilerinde. Çanakkale Biga, İzmir Kemalpaşa gibi ticari değeri olan yerlerde. Bodrum ve çevresinde… Sadece bölgelere bakınca amacın ‘domates yetiştirmek için hobi bahçesi kurmak’ olmadığı anlaşılıyor. Şehir merkezlerine ve tatil yörelerine yakın bu alanlar, zamanla kâr getiren rant alanlarına dönüştürülüyor" diye yazdı.

"O KISMI HİÇ KONUŞULMADI"

AKP MKYK toplantısında Osman Gökçek’in “Oy kaybederiz. İnsanlar çocuklarıyla hafta sonu nefes alıyor. Çok tepki var” sözlerinin gündem olduğunu hatırlatan Babacan, "Perde arkasında ciddi bir kriz var. O kısmı hiç konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

Babacan, "Aynı toplantıda söz alan bazı MKYK üyelerinin bu yasaya sahip çıkmak gerektiğini, bunun iklim krizinin ve savaşın yaşandığı şu dönemde gıda güvenliği ve ekilebilir alanların korunması açısından çok önemli olduğunu söylediği biliniyor. Konuşanlar, 'Tarım arazilerinin yok edilmesi anlamına gelen bu durumun bir an önce durdurmamız gerekir. Bu affedilecek bir durum değil. Derhal çözmeliyiz. Bu gelecekte gıda arzı açısından hayati sorunları beraberinde getirir' değerlendirmeleri yapıldığı anlatılıyor" diye yazdı.