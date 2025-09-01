AKP MYK toplanıyor: Sahadan gelen şikâyetler Erdoğan’ın masasında

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın bir araya gelecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre toplantının ana gündem maddelerini, "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarından elde edilen saha verileri, parti stratejileri ve güncel gelişmeler oluşturacak.

Parti kurmaylarının ağustos ayı başından itibaren sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları, MYK’nın en önemli başlıklarından biri olacak.

Şimdiye kadar 25 il ve 267 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde yurttaşlardan gelen şikâyetler ve talepler toplantıda Erdoğan’a aktarılacak.

SAHA TALEPLERİ ERDOĞAN’A SUNULACAK

Ziyaretlerde özellikle ekonomik sıkıntılar, yerel yönetimlere yönelik talepler ve vatandaşların beklentileri öne çıktı. Parti kurmayları, bu verileri raporlaştırarak Erdoğan’a sunacak ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirme yapılacak.

İÇ VE DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda sadece saha verileri değil, aynı zamanda iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler de ele alınacak. Parti stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve önümüzdeki dönemin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarındaki son durum da MYK gündemine taşınacak.

Komisyon raporları Erdoğan’a sunulacak ve bu doğrultuda yeni adımlar değerlendirilecek.