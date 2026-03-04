Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'nin 'İran' tutumu HÜDA-Par'ı da kızdırdı: 'Kardeş ülke dedikleriniz siyonistlere topraklarını kullandırtıyor'

4.03.2026 11:23:00
AKP'nin Körfez'deki ABD üslerini vuran İran'ı hedef almasına, HÜDA-Par'dan tepki geldi. HÜDA-Par yöneticisi Şeyhmus Tanrıkulu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e "Kardeş ülke dedikleriniz İran'a saldırı için ABD-siyonistlere topraklarını kullandırtıyor. Bir çift söz de topraklarını kullandırtanlara söylemeyecek misiniz?" diye seslendi.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından AKP iktidarının izlediği tutum, son cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA-Par'ın da tepkisini çekti. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak bölge ülkelerinden bulunan ABD üslerini hedef alan İran'a tepki gösterdi.

Ömer Çelik, dün partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırısının hukuksuz olduğunu belirtirken Tahran yönetimini de "Komşumuz İran’a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Uluslararası hukuka aykırı ve hakkaniyetsiz olan bu saldırı aynı zamanda diplomasinin çözüm üretme stratejisini de hedef almıştır. Diplomasi daha önceden karar verilmiş bir saldırının taktik örtüsü veya oyalayıcısı olamaz" ifadeleriyle hedef almıştı. 

"KARDEŞ ÜLKE DEDİKLERİNİZ..."

Ömer Çelik'in bu sözlerine HÜDA Par Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Ömer Çelik'in sözlerini alıntılayarak şöyle yanıt verdi: 

"Kardeş ülke dedikleriniz Trump'a 5 trilyon dolar haraç verdiler ve İran'a saldırı için ABD-Siyonistlere topraklarını kullandırtıyorlar. 

Angajman kuralları uygulanması neden garibinize gidiyor. Bir çift söz de topraklarını kullandırtanlara söylemeyecek misiniz?

Siyonist haçlılar her türlü hukuksuzluğu yapıyor, çocukları, sivilleri öldürüyor, isteği yere saldırıyor ve kimseye hesap da vermiyorlar. 

İran'a söyleyecek sözlerinizi sosyal medyada değil diplomatik olarak kardeşçe yapmanız daha isabetli olur. Hedef İslam düşmanı siyonist haçlılar olmalı!"

