İran'da dini lider olarak Mücteba Hamaney'in adı öne çıktı: İsrail 'kesin hedef' ilan etti

İran dini lideri Ali Hamaney'in cumartesi sabahı ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran'ın bir sonraki dini liderini seçmekle sorumlu kıdemli yetkililer dün bir araya geldi. Bu görüşmelerde Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öne çıktığı belirtildi.

İran'da güvenlik sorunu nedeniyle 'gıyaben' yapılan Uzmanlar Meclisi toplantısında Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçildiği aktarıldı.

Yeni dini liderin seçileceği gün Kum'daki Uzmanlar Meclisi binasının vurulduğu ancak binanın saldırıdan önce tahliye edildiği ve can kaybı olmadığı bildirilmişti.

İSRAİL'DEN YİNE ÖLDÜRME TEHDİDİ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Hamaney’in yerine atanacak ismin de "kesin bir hedef olacağını" belirterek, "İran terör rejimi tarafından İsrail’i yok etme, ABD’yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanacak herhangi bir lider, kesin bir hedef olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in yerine geçecek kişinin kim olduğunun ya da nerede saklandığının önemsiz olduğunu vurgulayan Katz, "ABD’li ortaklarımızla birlikte rejimin yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli şartları oluşturmak amacıyla tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

İran'da ülke liderinin ölümü halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor. Uzmanlar Meclisi, 8 yılda halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor. Ancak Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler, önce Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayından geçiyor.