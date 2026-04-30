AKP'nin işçi korkusu tam gaz... Valilik açıkladı: İktidarın İstanbul'daki 1 Mayıs yasakları belli oldu

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlama programı ve alınacak güvenlik önlemleri açıklandı. İstanbul Valiliği, kent genelinde yalnızca belirlenen iki noktada etkinliklere izin verileceğini duyurdu.

Buna göre, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda saat 10.00 ile 17.00 arasında kutlama yapılacak. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) programı ise Kartal Meydanı’nda saat 12.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek.

Valilik, bu iki etkinlik dışında İstanbul genelinde başka bir 1 Mayıs programına izin verilmeyeceğini açıkladı.

4 İLÇEDE GÜN BOYU YASAK

Açıklamada, 1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla bazı ilçelerde geniş kapsamlı yasak kararları alındığı belirtildi.

Buna göre Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01 ile 23.59 arasında;

Her türlü miting,

Basın açıklaması,

Yürüyüş ve açık alan toplantıları,

Çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikler yasaklandı.

Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığı ifade edildi.

“İZİNSİZ EYLEMLERE İZİN VERİLMEYECEK”

Valilik açıklamasında, izinli etkinlikler dışında hiçbir izinsiz gösteri ve yürüyüşe müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Yetkililer, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağını belirtirken, vatandaşlardan da provokatif eylemlere karşı duyarlı olmaları istendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle: