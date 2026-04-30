AKP'nin işçi korkusu tam gaz... Valilik açıkladı: İktidarın İstanbul'daki 1 Mayıs yasakları belli oldu

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlama programı ve alınacak güvenlik önlemleri açıklandı. İstanbul Valiliği, kent genelinde yalnızca belirlenen iki noktada etkinliklere izin verileceğini duyurdu.
Buna göre, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurusu üzerine Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda saat 10.00 ile 17.00 arasında kutlama yapılacak. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) programı ise Kartal Meydanı’nda saat 12.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek.
Valilik, bu iki etkinlik dışında İstanbul genelinde başka bir 1 Mayıs programına izin verilmeyeceğini açıkladı.
4 İLÇEDE GÜN BOYU YASAK
Açıklamada, 1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla bazı ilçelerde geniş kapsamlı yasak kararları alındığı belirtildi.
Buna göre Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü saat 00.01 ile 23.59 arasında;
- Her türlü miting,
- Basın açıklaması,
- Yürüyüş ve açık alan toplantıları,
- Çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri etkinlikler yasaklandı.
Kararın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığı ifade edildi.
“İZİNSİZ EYLEMLERE İZİN VERİLMEYECEK”
Valilik açıklamasında, izinli etkinlikler dışında hiçbir izinsiz gösteri ve yürüyüşe müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Yetkililer, gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağını belirtirken, vatandaşlardan da provokatif eylemlere karşı duyarlı olmaları istendi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00–19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır.
İstanbul’umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce; Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır. İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir.
Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz"