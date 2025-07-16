AKP'nin Kızılcahamam kampında konuşulanlar sızdı: 'CHP'ye karşı hazırlanan materyaller sığ ve basit bulunmuş'

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kampta yaşananların detaylarını aktardığı bugünkü yazısında, CHP’ye karşı kullanılmak için hazırlanan materyaller için sığ ve basit eleştirisi getirildiği, bunun üzerinden partiye yönelik kadro eleştirileri yapıldığını aktardı.

“YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNE SAĞLAYAN KADROLAR KALMADI”

Babacan, kampa damgasını vurduğunu belirttiği CHP materyalleri ile ilgili, şunları aktardı:

“Milletvekilleri, kurucular, il ve ilçe örgütlerinden paylaşmaları için hazırlanan kampanya görselleri kimilerini şaşkına çevirmiş. Altı okun üzerine ‘Baklava Belediyeciliği’, ‘Çikolata Belediyeciliği’, ‘Rüşvet Belediyeciliği’, ‘Paket Belediyeciliği’, yazan görseller en hafifinden sığ ve basit bulunmuş. Bazı katılımcıların, ‘Bunlar çok kötü hazırlanmış, biz siyasi geleceğimizi CHP’ye yönelik saldırılar üzerine mi kuracağız? Söyleyecek başka sözümüz kalmadı mı? Paylaşmayınca da bozuluyorsunuz…’ dedikleri öğrenildi.

Eski kampanyaları ve çalışmaları anımsayanlar, o dönemdeki ekibin yanlışlar konusunda cumhurbaşkanı ve üst yönetimi açıktan itiraz edebildiklerini ve sonuç aldıklarını anlatıyorlar. ‘Şimdi sadece gelişen duruma göre pozisyon alan yöneticiler var. Daha iyisini öneren, yanlıştan dönülmesine sağlayan kadrolar kalmadı’ yorumları yapılıyor.”

10 KEZ AYAĞA KALKILMASI ABARTILI BULUNDU

Babacan’ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında 10 kez ayağa kalkılıp alkışlanmasını abartılı bulan kimi partililer, bunun ön sıralardakilerin talimatıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ayrıca Babacan, kampta milletvekili ve katılımcılara kısa sorulardan oluşan mini bir anket yapıldı; “En öncelikli reform ne olmalı? Ülkenin en temel sorunu nedir?” gibi sorular sorulduğunu aktardı.