AKP'nin 'sürpriz' konuğu Leyla Alaton'dan açıklama: 'Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber...'

Bu haftaki AKP Grup Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyenler arasında Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton’un bulunması dikkat çekmişti.

Milletvekilleri sırasında oturarak Erdoğan'ı dinlediği görülen Alaton'un grup toplantısında ne için bulunduğu merak konusu oldu.

Toplantıda aynı zamanda bir tıp doktoru olan AKP Kocaeli milletvekili Saadettin Hülagü’nün yanında oturan Alaton, toplantı sonrası Erdoğan ile de bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği basına yansımadı.

Alaton, bu "sürpriz" görüntüler ve görüşme üzerine bir açıklama yaptı. Toplantıya "Benim arkadaşım, uzun yıllardır tanışırız" dediği AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in davetiyle katıldığını belirten Alaton, Erdoğan'la da "iş görüşmesi" yaptığını söyledi.

Alaton'un YetkinReport'a yaptığı açıklamalar şöyle:

– AK Parti grubuna davetle mi gittiniz, yoksa kendiniz mi başvurdunuz?

– Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili benim arkadaşım, uzun yıllardır tanışırız. Bana sık sık Grup toplantılarının halka açık olduğunu, iki haftada bir çarşamba günleri yapıldığını, bir gün gelip görmemi istediğini söyler.

Geçen salı Ankara’ya başka bir görüşme için gittiğimde dostum Özlem Zengin Hanımın davetiyle vatandaşların da katıldığı grup toplantısına son dakika katılma daveti aldım.

– Gerçi halkın ve biz gazetecilerin izlediği balkon kısmında değil, milletvekillerinin oturduğu bölümdeydiniz.

– Evet, Özlem Hanımla geldik ama onun yanına oturmadım, arkalarda bir koltukta, bir milletvekilinin yanında yer gösterdiler.

– Gelişinizin İsrail-İran savaşıyla, AK Parti ile muhtemel siyasi bağlarınızla ilişkili olduğu öne sürüldü.

– Hiç alakası yok. Toplantıyı izledim. Daha sonra oraya gelmişken kendi görüşme odasına alındım.

ERDOĞAN'LA NE KONUŞTU?

– Özlem Hanımın odasında mı?

– Sayın Cumhurbaşkanının odasında.

– Makam odası mı?

– Hayır konuşma sonrasında görüşmelerini yaptığı daha küçük bir oda.

– Özlem Hanım da var mıydı?

– Evet, zaten onun sayesinde görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Belediye Başkanı olduğu dönemden yani 30 sene evvelinden, GYİAD yönetim kurulu üyesi olduğum günlerden tanışırım. Zaman içinde birçok defa karşılaştım ve sohbetlerimiz, şakalaşmalarımız olmuştur.

– Nasıl karşıladı? Çok iyi karşıladı. Iğdır’dan kayısı gelmiş, kayısı ikram etti.

– Ne kadar süre görüştünüz? 15 dakika, yarım saat?

– Yarım saat kadar

"ŞİRKETİMLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM"

– Ne görüştünüz?

– Benim işlerimi sordu. Tamamıyla işlerle ilgili sohbetimiz oldu. Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim.

Alarko olarak tarıma ne kadar büyük bir yatırım yaptığımızı, şu an Türkiye’nin en büyük kapalı jeotermal enerji ile beslenen kapalı seralarını inşa ettiğimizden ve neredeyse tamamıyla ihracata çalıştığımızı, pestisitsiz domates, biber yetiştirdiğimizi anlattım.

– Siyaset konuşmadınız mı?

– Hiç konuşmadık.

– İsrail-İran savaşı, ya da Türk Yahudi Toplumunun durumu?

– Hayır, konuşmadık. Çok verimli, pozitif ve faydalı bir bilgilendirme fırsatı oldu. Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber ama ne politika ne dünya durumu ne de başka şeyden bahsettik.

KONU SURİYE'DEKİ HASTANE Mİ?

Alaton'un Erdoğan'la yaptığı bu görüşmenin ardından akıllara Suriye’deki HTŞ yönetiminin Sağlık Bakanı Musab El Ali ve beraberindeki heyetin geçen günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaret geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya gelen Musab el Ali, Türkiye’nin Suriye’de biri kalp-damar hastanesi olmak üzere iki hastaneyi işletmesi için protokol imzalamıştı. HTŞ yönetiminin Türkiye ile işletme protokolünü imzaladığı hastanelerden biri Şam Kalp Hastanesi, diğeri ise Halep Onkoloji Hastanesi oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın Bilkent Yerleşkesi’nde dün törenle imzalanan protokole ilişkin konuşan Memişoğlu, "Halep ve Şam'da tarafımızca işletilecek olan sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçleri, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübeyle şekillenecektir. Türkiye, Suriye'deki yeni sürecin ilk anından itibaren acil ihtiyaçlara ilişkin gerekli adımları atmaya başlamıştır” demişti.

Art arda yaşanan bu gelişmeler, Suriye'de yapılacak bu"tıp yatırımı" için ilgili olarak koroner stent, balon kateter, tanı ve kılavuz kateter gibi tıbbi cihazlar üreten Alvimedica firmasının da tercih edilme ihtimaliyle ilgili olabileceği yorumlarına neden oldu.