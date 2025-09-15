AKP önünde 'Gazze' eylemine sert müdahale: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Adana’daki AKP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi şeklinde yapılan “Gazze Nöbeti"ne polis müdahalesine etti.

Polis müdahalesi sırasında, Fevziye Şenoğlu isimli kadının megafonunun tekmelendiği, başından aşağı su döküldüğü ve “Gazze’ye gidin” sözleriyle hedef alındığı görüntülere yansıdı.

VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Adana Valiliği, olayın gündem haline gelmesi ve tepkiler üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."