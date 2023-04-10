AKP Rize Milletvekili adayı Muhammed Avcı kimdir? Muhammed Avcı kaç yaşında, nereli?

Muhammed Avcı, Rize milletvekili adayı oldu. Peki, AKP Rize Milletvekili adayı Muhammed Avcı kimdir? Muhammed Avcı kaç yaşında, nereli? Muhammed Avcı hangi partiden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:04
AKP Rize Milletvekili adayı Muhammed Avcı kimdir? Muhammed Avcı kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Rize milletvekili adaylarından biri de Muhammed Avcı oldu. Muhammed Avcı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUHAMMED AVCI KİMDİR?

Muhammed Avcı, 15 Ocak 1980 tarihinde Rize’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde Rize Milletvekili seçildi. Muhammed Avcı, evlidir ve iki çocuk babasıdır.


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