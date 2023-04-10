AKP Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:56

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Trabzon milletvekili adaylarından biri de Adil Karaismailoğlu oldu. Adil Karaismailoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da doğdu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Bahçeşehir Üniversitesinden aldı.

1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde, 1998'de ise İETT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak, 16 Kasım 2009 tarihinde ise Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine, Temmuz 2016'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

26 Nisan 2018’de İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine gelen Karaismailoğlu, 28 Haziran 2019’da görevinden istifa etti.

20 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 28 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU ÖZEL HAYATI

Adil Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.