AKP Samsun'da kriz: Adaya isyan ettiler, '10 bin istifa yolda' dediler

Samsun’da AKP Tekkeköy İlçe Teşkilatı ve muhtarlar, Tekkeköy Belediyesi için ismi geçen adaya karşı çıkarak il başkanlığı önünde protesto yaptı.

İHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:30
AKP Samsun'da kriz: Adaya isyan ettiler, '10 bin istifa yolda' dediler
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Samsun’da AKP’nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması beklenirken kulislere Tekkeköy ilçesinde adayın Mustafa Candal olacağı bilgisinin yayılması üzerine partililer AKP Samsun İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

2019 seçimlerinde İYİ Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı olan Mustafa Candal’ın, AKP Tekkeköy Belediye Başkan adaylığı için anılmasına tepki gösteren AKP Tekkeköy İlçe Teşkilatı, muhtarlar ve partililer adaylığın gerçekleşmesi halinde partiden istifaların olacağını ifade etti.

AKP İl Başkanlığı'nda açıklama yapan muhtarlar ve partililer, “Buradan 10 bin tane istifa var. Biz mevcut Belediye Başkanı Hasan Togar ile varız. Bu insanlar Cumhur İttifakı ile yoktu. Biz onlarla mücadele ettik. Şimdi başımıza belediye başkanı yapacaklarmış. Bizi kimse hiçe sayamaz. Zorunlu oy verdiremez. AK Parti’den aday olmuş adam. Böyle iş olmaz. Biz Hasan Togar’ı destekleyeceğiz. 10 sene bu insanlar için çalıştı bu adam” dedi.


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