AKP Siverek teşkilatında toplu istifa! 20 yıllık tabela indirildi
AKP'li Kasım Gülpınar'ın istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçmesinin ardından, AKP Siverek ilçe yönetimi topluca istifa etti. İlçe Başkanlığı'nın 20 yıllık tabelası indirildi.
Eski milletvekili Kasım Gülpınar'ın AKP'den istifa ederek YRP'ye (Yeniden Refah Partisi) geçmesi AKP Siverek ilçe yönetiminde kriz yarattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve AKP MKYK üyesi Kasım Gülpınar, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Gülpınar'ın istifasının ardından AKP Siverek İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları üyeleri de topluca istifa etti. İlçe Başkanlığı olarak kullanılan binanın 20 yıllık tabelası indirildi.
"GÜLPINAR LEHİNE İSTİFA ETTİK"
AKP Siverek Gençlik Kollaraı Başkanı İhsan Konacak, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada "2011'den beri sürdürdüğümüz tüm görevlerimizden değerli büyüğümüz Kasım Gülpınar lehine istifa ettik" dedi. Konacak, Gülpınar'ın mitingine katılınması için çağrıda bulundu.
AKP MKYK haberleri AKP haberleri Siverek haberleri YRP haberleri Yeniden Refah Partisi haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri istifa haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- İYİ Parti harekete geçti
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Çok sayıda yaralı var!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Açıktan şeriatı savundu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı