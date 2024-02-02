AKP Siverek teşkilatında toplu istifa! 20 yıllık tabela indirildi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:39

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:39

Eski milletvekili Kasım Gülpınar'ın AKP'den istifa ederek YRP'ye (Yeniden Refah Partisi) geçmesi AKP Siverek ilçe yönetiminde kriz yarattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve AKP MKYK üyesi Kasım Gülpınar, YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Gülpınar'ın istifasının ardından AKP Siverek İlçe Yönetimi, kadın ve gençlik kolları üyeleri de topluca istifa etti. İlçe Başkanlığı olarak kullanılan binanın 20 yıllık tabelası indirildi.





"GÜLPINAR LEHİNE İSTİFA ETTİK"





AKP Siverek Gençlik Kollaraı Başkanı İhsan Konacak, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada "2011'den beri sürdürdüğümüz tüm görevlerimizden değerli büyüğümüz Kasım Gülpınar lehine istifa ettik" dedi. Konacak, Gülpınar'ın mitingine katılınması için çağrıda bulundu.