AKP Sözcüsü Çelik'ten, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: 'İnsanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım'

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin İsrail Büyükelçisi'nin bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"İNSANLIK DIŞI VE KORKUNÇ BİR YAKLAŞIM”

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği olmadığını belirten Çelik, İsrail'in, dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidinin gayrimeşru olduğunu vurguladı.

"İsrail'in, Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir" ifadesini kullanan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır. ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi, insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır. Bu büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır. Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur."

“REDDEDİYORUZ VE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ”

"İsrail'in, Orta Doğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır."

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMAK CİNAYETTİR VE SOYKIRIMDIR"

"Yaşanan her gelişme, Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çocukların öldürülmesini savunmak, cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır."

"İSRAİL'İN SINIRLARI NERESİDİR?”

Ömer Çelik, bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu, bu barbarlığa direnmenin, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesi olduğunu belirtti.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çelik, "Soykırım örgütüne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır. Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur; İsrail'in sınırları neresidir?" değerlendirmesinde bulundu.