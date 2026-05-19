AKP Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken ‘süreç’ açıklaması: ‘Yol haritası güncellenecek…’

AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" önerilerine yanıt vererek "Sayın Bahçeli’nin yaptığı son açıklamaları da dikkate alarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz, çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

SUMUD FİLOSU’NA MÜDAHALEYE TEPKİ

İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"İsrail'in, Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor.”

19 MAYIS MESAJI

Çelik'in konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Öncelikle tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum. Hep genç kalın ve hep genç olarak kutlayın bayramınızı. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Atatürk, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor.

Terörsüz Türkiye gündemi MKYK'mızda tüm boyutları ile alandı. İsrail'in, Sumud Filosuna saldırısını lanetliyoruz. Gazze'de barbarlık devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı şekillerde uyguluyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettiriyorlar.

İran'a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Kalıcı ateşkese dönüşmesi konusunda desteğimizi tekrarlıyoruz.

AB kurumunun raporunda bazı AB üyesi ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail'e silah sattığına dair açıklama büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymakta. Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah satmaya devam etmişler. İsrail'in yapay zeka kullanarak çocukları öldürdüğü apaçık ortadayken bunları yapmışlar.

Bugün de 15 Temmuz şehitlerimizi dua ile andık. Cumhurbaşkanımız onların fedakarlıklarını bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz için büyük hazırlıklar yapılacak.

AB, Türkiye'yi savunma alanındaki konularda hatırlamamalı. Türkiye'nin AB üyeliği sağlanmış olsa bugünkü bir takım krizlerin önüne geçilebilirdi ama bu fırsatı kaybettiler."

“SÜREÇ” AÇIKLAMASI… BAHÇELİ’YE YANIT

"Terörsüz Türkiye süreci" hakkında konuşan Çelik, şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı’nın bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz daha önce de bahsetmiştim. Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı’nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. Bunun Türkiye tarihi açısından değerlendirilmesi ve bugünün koşullarında ele alınması bakımından bazı doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorum da ortaya çıkabiliyor. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Değişik vesilelerle değiniyorum. Bundan sonrasında da değinirim. Bu açıdan baktığınızda Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin doğasında kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kadar kendine özgü bir ritmi bulunmaktadır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından ve AK Parti açısından bu süreci kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz.

Buradaki hedef, terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak pek çok çalışma yapılmıştır. Siyasi boyutta Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu bu güçlü irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikası hâline dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyon sayesinde, diğer siyasi partilerin de bu komisyona verdikleri destekle son derece kapsamlı, geniş ve yüksek düzeyde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu süreç güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Komisyon raporunda ve Yüce Meclis’in ilgili değerlendirmelerinde ifade edildiği gibi esas amaç, terör örgütünün silah bırakması ve silah bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler ve daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar da esastır ve bu çerçeve oluşturulmuştur. Buna AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir raporun orada açık ve seçik bir şekilde görüldüğünü ifade edebiliriz. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor.

Tabii silah bırakma sürecinin devam etmesi, tamamlanması ve teyit mekanizmasının bunu doğrulaması çok önemlidir. Bunun ötesinde yine komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun ve diğer bazı boyutların devreye girmesi herkesin gündemindedir. Sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde yoğun bir koordinasyonla süreç devam ettirilmektedir. Bunlar Bakanlar Kurulu’nda ve diğer hükümet, kabine mecralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmektedir. Biz de partide bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği komisyonla birlikte devam ettiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırmak ve Türkiye’yi terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü ve değerli açıklamalardır. Biz bunların her birini son derece kıymetli buluyor, üzerinde çalışıyor ve şimdiye kadar bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı şekilde yaparak süreci ilerletiyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir.

“ÇALIŞMALARI TEKRARDAN DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar, terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü daha ileriye taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamaları en güçlü şekilde gündemimize alıyor ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sayın Bahçeli’nin yaptığı son açıklamaları da dikkate alarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz. Tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır. Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmak. Baştan ilan ettiğimiz bu hedefin ne haksız eleştirilerle, ne provokasyonlarla, ne siyasi iftiralarla, ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradaki çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları görüyoruz. Siyasi haksızlıkları ve siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz. Özellikle dış kaynaklı olanları çok yakından takip ediyor ve tespit ediyoruz. Tabii yine bunun karşısında duran, bu meseleyi birtakım dar ideolojik ajandalara mahkûm etmeye çalışan yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz meselenin ana yolda kalması ve ana hattında devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada, önümüzdeki günlerde daha somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken hususlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve sürmeye devam edecek."