AKP Sözcüsü Çelik 'yeni kabine' için YSK'yi işaret etti

Yayınlanma: 30.05.2023 - 19:47

Güncelleme: 30.05.2023 - 19:48

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı olarak yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni kabineye ilişkin bilgi de verdi.

Ömer Çelik, “Milletimizin sağduyusu siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir. Yapılmak istenen sandıktan çıkan iradenin bu yollarla gasp edilmeye çalışılmasıdır. Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki değişen bir şey yok. Katı statüko kesit biçimde duruyor ve Türkiye'yi karanlığa götürmek için fırsat kolluyor. Kaybeden hiçbir vatandaşımız yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir kez daha onay aldı” dedi.

'KABİNE' SORUSUNA YANIT VERDİ

‘Yeni kabine ne zaman açıklanacak?’ sorusunu yanıtlayan Çelik, “YSK kesin sonuçları açıkladı. O sebeple 3 gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şuan açıklamadı. O açıklandıktan 3 gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak” dedi.

Sözcü Çelik, eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alacak mı sorusuna ise "Takdir Cumhurbaşkanımızındır" cevabını verdi.