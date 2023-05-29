Kabine için 'tarih belli oldu' iddiası: 'Çok büyük sürprizler var...'
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçimleri sonrası kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi. Seçimin ardından gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan gazeteci Candaş Tolga Işık hem yeni kabine için tarih verdi hem de "Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli" görüşünü paylaştı.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ
Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler yeni kabineye çevrildi. Siyaset kulisleri ısınmaya devam ederken; gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yeni kabinenin cuma günü açıklanacağını söyleyen Işık, "Çok büyük sürprizler var" dedi ve kulis bilgilerini paylaştı.
Işık, "Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." ifadelerini kullandı.
Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım...— Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 29, 2023
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