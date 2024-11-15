AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:18

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:18

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

AKP Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 14.40'ta başladı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çelik Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarına ilişkin ''Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur ittifakı içinde çatlak olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Cumhur İttifakı sadece genel düzeyde değildir. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yola devam edeceği kesin'' dedi.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor. İlçe kongrelerimizin dinamizminden, göreve gelen ve devreden arkadaşlarımızın bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimiz.

Cumhurbaşkanımızın iç cephe çağrıları ile ilçelerden başlayarak bu mesajın verilmesi hedeflenmekte.

Ramazan sonundaki günlerde il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere yoğun şekilde katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetini devam ettireceğiz.''