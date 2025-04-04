AKP Sözcüsü Çelik'ten MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin mesaisine başlamasına ilişkin paylaşım
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden mesaisine başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden mesaisine başlamasına ilişkin, "Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen Bahçeli'nin yeniden mesaisine başladığını anımsatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin "kararlı siyaset" yürüttüğünü ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, 'Terörsüz Türkiye' ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz."
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