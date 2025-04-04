Devlet Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında! Kalp ameliyatından sonra ilk kez görüntülendi...
Son dakika haberi... 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığından ameliyat olmuş ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.
Kalp kapakçığı yenilenen Bahçeli, iki aydır süren tedavisi nedeniyle partisinin grup toplantılarına katılmıyor ve kameralar karşısına geçmiyordu.
MHP Ankara İl Başkanlığı'nın üyelerine gönderdiği belirtilen mesaja göre, Bahçeli Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programına katılacaktı.
SABAHKİ ZİYARETTE YER ALMADI
Ancak, aylardır görüntü vermeyen Bahçeli, bugün sabah saatlerinde düzenlenen MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden heyette yer almadı.
AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bahçeli, 13.00'ten sonra, Türkeş'in mezarında ortaya çıktı. Bahçeli, ölümünün yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
MHP lideri, yoğun bir koruma ordusu eşliğinde makam aracından indi. Ve direkt mezara doğru yöneldi.
ARDINDAN VAKIF AÇILIŞINA KATILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katıldı.
Partililer, Bahçeli'nin makam aracına karanfiller yağdırdı.
ARACININ İÇİNDEN BOZKURT İŞARETİ YAPTI
Bahçeli, vakıf açılışına giderken araç içerisinde "bozkurt" işareti yaptı.
4 ŞUBAT’TA HASTANEYE YATMIŞTI
Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek” açıklaması yapılmıştı.
MHP'DEN AÇIKLAMA: MESAİSİNE BAŞLAMIŞTIR
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisine başladığını açıkladı. MHP'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasından görüntüsü paylaşıldı.
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