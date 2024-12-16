AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Türkiye HTŞ'yi destekliyor mu?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:22

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MKYK sona erdi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik yapıtığı açıklamada Esad rejimi sonrası yönetimi ele alan cihatçı örgüt HTŞ ile ilgili ''Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediği söylemi yalandır'' ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor ve genel başkanımızın katılımı ile süreç devam ettiriliyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Bugünlerde belki de son 70-80 yılın en ağır gündemi ile karşılaşıyoruz. Yukarımızda Rusya Ukrayna savaşı 4. yılına giriyor. Bir takım silahların devreye girdiğini görüyoruz. NATO'ya dönük silahlanma açıklaması vardı Rus liderin. Giderek tansiyonu yükselten bir tablo var. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barışı salamaya dönük inisiyatife destek verilmemesinin nasıl bedel ödettiğini görüyoruz.

"ESAS MESELE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ"

Verdiğimiz mesajlar net. Esad'ın gitmesinden sonra herhangi bir odağın tek başına yönetmesi eskiyi tekrarlayacaktır. Esas mesele Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki esas mesele vardır; biri Suriye'nin toprak bütünlüğü diğeri milli egemenliği. Terör örgütleri ortadan kaldırılmalıdır.

Uluslararası topluma düşen Suriye'ye bugün destek olmaktır. Bundan sonrasında kötü senaryolardan bahsedenler var. Geçmişteki senaryoların oluşmaması için tüm gücümüzle kardeşçe yaklaşımımız ile gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik güçlerimiz sahadadır.