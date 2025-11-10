AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Özgür Özel' rahatsızlığı: 'Keşke sizi duymayacak bir ortamda yaşayabilsem...'

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'İTTİFAKTA KRİZ' İDDİALARI

Cumhur İttifakı'nın durumu ve akıbetiyle ilgili son dönemde ortaya iddialar üzerine konuşan Çelik, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur ittifakında çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar cumhur ittifakı gibi ittifak görmedikleri için cumhur ittifakını koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı 15 temmuz gecesi oluşmuş bir irada. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile cumhur ittifakındaki bütünlükçü irada arasında fark var. Cumhur ittifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama Cumhur ittifakı bir koalisyon değil" dedi.

'SÜREÇ'TE SON DURUM

Terörsüz Türkiye adı altında başlatılan süreçle ilgili de konuşan Çelik, "Değerli arkadaşlar, tabii ki 'Terörsüz Türkiye' en önemli gündemlerimizden biridir. Sayın Başkanımız açış konuşmasında, MYK'nın açılışında bu konudaki hassasiyeti de vurguladı. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde "Terörsüz Türkiye" hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Burada PKK terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması; PKK'nın bütün unsurları, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte etkisiz hâle getirilmesi hedefi, belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde devam etmektedir. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz; devlet kurumları da çalışmalarına devam ediyor. Partimiz bünyesinde bu süreci takip eden, bu sürecin siyasetini ve dilini oluşturan bir mekanizmamız mevcut. Bu mekanizma her hafta yaptığı toplantılarla süreci değerlendiriyor, önümüzdeki dönemin getireceği gelişmelere yönelik politikalar üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İ BÖYLE HEDEF ALDI: KEŞKE DUYMAYABİLSEM

Çelik, bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda Meclis'e de, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu ve bunların 7'si Özgür Özel'e ait. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine de Özel'i de hedef alıp şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Bey sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Hakkaniyet diyor ama belki de Türk siyasi tarihinin "hakkaniyet" kavramından en uzak siyasi figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımıza kullandığı tabirler, Avrupa faşistlerinin bile kullanmadığı tabirlerdir.

Her gün söylediği sözleri işim gereği ben dinlemek zorunda kalıyorum. Böyle bir eziyetle karşılaşıyorum. Geçen gün demiş ki 'Ömer Çelik'te geçirgen kulak zarıproblemi var. İstediğini duyuyor, istemediğini duymuyor'. Keşke sizin sözlerinizi duymayacak bir ortamda yaşayabilsem. Ama böyle bir imkan yok. Ben yapmam da yarın öbür gün bir rakibi çıkar, 'Sen kulak zarını bırak, geçirgen olmayan beyin zarından akıl zarından kork' falan der. Siyaseti buraya getirmemek lazım. Bunlar ayıp şeyler.

Diyorlar ki 'Genel başkan olarak eleştirmeyecek miyiz?'. Tabii ki eleştireceksiniz. Cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden dolayı eleştirmeyecek misiniz? Demokraside bu hakkınız var. Siz eleştirirsiniz, biz de cevabını veririz. Ama kullandığınız üslup; hem bizim genel başkanımız olarak, hem devletine milletine bu kadar hizmet etmiş büyük bir devlet adamı olarak, hem milletin sevgilisi olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu sınırları geçtiği anda, kırmızı çizgimizi işletiriz."