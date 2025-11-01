'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları sonrası ilk kez konuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken 'İstanbul' mesajı: 'Gönlümüz razı değil...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sizlerin şahsında, İstanbul’daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul’un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” diyorum.

* Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, tarihi yapılar yapıyoruz. İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

"ŞEHİRLERİMİZ KİME OY VERMİŞ İLGİLENMİYORUZ"

* Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama aslolan insandır, insan.

İSİM VERMEDEN İBB'Yİ HEDEF ALDI

* Kardeşlerim, ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızla çözüm buluyoruz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz.

* Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'da bir daha fetret devri daha yaşanmasına gönlümüz asla razı değil. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.

"BU ŞEHRİN BİR FETRET DEVRİ DAHA YAŞAMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

* Şunu herkes bilsin. İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil. Muhalefet meydanlarda slogan atadursun, biz İstanbul için projeler üretmeye devam ediyoruz.

* 100 bin konut İstanbul'da yapılacak. Toplam 500 bin konut 81 ilimizde kazandıracağız. Yetmez... * Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

* Afet yönetim merkezinin yer aldığı millet bahçemizde burası toplanma merkezi olacak. Afet anlarında ihtiyaç duyulan her şey burada olacak.

"SÜREÇ" MESAJI

* Birimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, süreci bugünlere başarıyla getirdik. DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız.

