'Çatlak' iddiaları karşılıklı yalanlanmıştı: Erdoğan ve Bahçeli haftalar sonra aynı karede

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 87 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ 'ÇATLAK' İDDİALARI SONRASI İLK KEZ BİR ARADA

Törene, 29 Ekim'de Anıtkabir'e ve resepsiyona gitmemesi çok konuşulan MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Bahçeli'nin 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmemesi ve akşamına da resepsiyona katılmaması "Cumhur'da çatlak" iddialarını gündeme getirmişti.

Bu iddialar, ilerleyen günlerde karşılıklı açıklamalarla yalanlanmıştı.

Söz konusu "çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli haftalar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.

BAHÇELİ, İDDİALARA GRUP KÜRSÜSÜNDEN YANIT VERMİŞTİ

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" diyen Bahçeli, 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmeme ve resepsiyona katılmama nedenini de şöyle açıklamıştı:

"29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı? Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini, kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vetiresi, bir öğrenme veçhesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Anıtkabir’e haydi gidemedik, peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir’i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik? Anıtkabir’deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli ve isabetli bir davranış olarak değerlendirilirdi?

Peki Anıtkabir’e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir? Ben az söyledim, tezvirata ve tefrikaya yatırım yapan güruh çok anlasın, eğer anlayabilirse, eğer takatleri yeterse. Tilkiye sormuşlar, seni tavuk çiftliğine müdür yapalım mı? “Güleceğimi tutamıyorum, maaş falan da istemem, gönüllü çalışırım” diye cevap vermiş. Dedikodunun gönüllü havarilerine FETÖ hainlerin yalan ve iftira dolu sözlerine eyvallah edersek Türk ve Türkiye yüzyılından dönersek şimdi birileri kulağını açıp dinlesin gök girsin kızıl çıksın! Cumhur ittifakı yoluna devam edecek. Tarihi mücadelesini sürdürecek."

ERDOĞAN: BAHÇELİ İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüş yolunda gazetecilere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, “Aramızda hiçbir sıkıntı yok” demişti.

Erdoğan, “Tarih vermeyeyim ama bu hafta Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurarız. Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız” demişti.