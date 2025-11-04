'Çatlak' iddialarına ateş püskürmüştü: Devlet Bahçeli'nin sözlerine Saray'dan ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup konuşmasında "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarına ilk ağızdan yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN "ÇATLAK" İDDİALARINA YANIT

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" diyen MHP lideri, "Dertler sağanak olsa da biz buradayız" ifadelerini kullandı.

O KONUŞMAYA SARAY'DAN İLK YORUM

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir yorum geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır" dedi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şöyle: