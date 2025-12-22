AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'SDG' tepkisi: Bir ülkede iki ordu olmaz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki terör örgütü YPG'nin varlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, YPG ile ilişkili SDG'ye ilişkin ''Bir ülkede iki ordu olmaz. Bir ülkede iki silahlı güç olmaz. Ordu düzeyinde bir ülkede iki tane silahlı güç olacağı düşünülüyorsa bunun sonu iç savaş senaryosudur'' dedi.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

''Bugün SDG’yi kim silah bırakmasın diye cesaretlendiriyorsa, SDG’yi kim ordu içinde ordu, devlet içinde devlet olmaya doğru teşvik ediyorsa, bu Suriye’ye yapılan en büyük kötülüklerden biridir.

SDG Suriye’deki PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için bir tehdit teşkil etmektedir. Bunların söylenmesi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi ile çelişik bir şey değildir durumu tespit ediyoruz

"PKK TÜM YAPILARI İLE FESHEDİLMELİ"

Toplumsal merkezin, bu meseleleri yönetecek değerlere odaklanması gerekir. Aynı zamanda, her zaman söylediğim gibi, odağımızı kaybetmemeliyiz. Odağımız; PKK terör örgütünün feshi ve bunun gerçekleşmesi için silahların yakılması ve bırakılmasıdır.

('Terörsüz Türkiye' süreci) Bu çerçevenin, hem bizim açımızdan hem de Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihî çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile bir devlet politikasına dönüşmesi bakımından son derece önemli olduğu açıktır. Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde Cumhur İttifakı boyutu son derece sağlam, konsolide ve güçlüdür.

Aynı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hedefe ulaşmak için bütün devlet kurumlarına verdiği talimatlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar, meselenin devlet ve kabine boyutunu da açıkça göstermektedir.

Yine Yüce Meclis’in, bu değerli komisyon vasıtasıyla sürece vaziyet etmesi, millî iradenin temsili açısından son derece kıymetli bir rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir.

''TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ''

Bütün bu süreci; gayet olgun bir şekilde, marjinal söylemlere kapılmadan, toplumsal değerlerin merkezinde durarak, devletimizin niteliklerini ve milletimizin değerlerini herhangi bir şekilde tartışma konusu yapmadan ve hedef almadan yürütüyoruz. İnşallah bütün bu çalışmaların neticesinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bu çerçevede değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız, yeni dönemle ilgili olarak, komisyona raporların teslim edilmesinden sonraki süreçte çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.''