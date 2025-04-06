AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'cunta başkanı' yanıtı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:36

Güncelleme: 06.04.2025 - 14:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı "cunta başkanı" ifadesine AKP'den bir yanıt geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan yanıt açıklamasında "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur" denildi.

Özgür Özel için "siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir".

ÖZEL NE DEDİ?

CHP'nin olağanüstü kurultayında tek aday olarak konuşan Genel Başkan Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşrutiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman, demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır. Bugün bu salondaki irade, o cuntayı dağıtacak olan iradedir. Türkiye’yi bir avuç cuntacıdan kurtaracak olan iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür. Devleti var eden millettir. Millet bu ülkenin gerçek sahibidir. Gelecektir sandığa, bitirecektir, yollayacaktır cuntayı. Çünkü irade milletindir, milletin iradesini kimse yenemez.