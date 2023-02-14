AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten 'seçim' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihi tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada “Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz” diye konuştu.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:44
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten 'seçim' açıklaması
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim tarihi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilmiş, konuya ilişkin AKP'den ilk adım Bülent Arınç'tan gelmişti. Arınç, seçimlerin mutlaka ertelenmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

Seçimlerin ertelenmesi çağrısına bugün yaptığı açıklamayla tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, seçimlerin zamanında yapılacağını söylemişti.



Ömer Çelik AKP Seçim

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