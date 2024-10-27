AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'TUSAŞ' açıklaması: 'Gelişmelerden bağımsız değil'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:56

AKPSözcüsü Ömer Çelik Kozan ilçe kongresinde yaptığı açıklamada TUSAŞ'a yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Çelik "TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim" diye konuştu.

Ömer Çelik, AKP Kozan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Bölgedeki devletlerle barış içerisinde bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, birlik ve beraberliğin her zamankinden daha kıymetli olduğu bir dönemden geçildiğini anlattı.

İSRAİL MESAJI

Çelik, İsrail'in, 'arz-ı mevud' planı için saldırılarını Gazze ile Lübnan, Suriye ve İran'da sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu soykırım çetesi, katliam şebekesi bölgedeki bütün halklara, milletlere düşmanlık yaparak ilerlemeye devam ediyor. Olaylar ilk başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bunlar bütün bölgeyi ateşe atacak, bölgeyi ateş çemberi haline getirecekler.' demişti. Bunun adım adım önümüze bir tablo olarak geldiğini görüyoruz. Burada üzerimize düşen biricik ülkemizin istikrarını, güvenliğini korumak ve Türkiye'mizin güvenliğini korurken de bölge barışına dönük olarak bu istikrarsızlaştırma faaliyetine karşı insanlık cephesinin en güçlü sesi olan ve en kararlı duruşunu gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında kararlı, tavizsiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik yürümektir."

"İNSANLIK MAHKEMESİNDE MAHKUM OLACAKLAR"

İsrailli yetkililerin, açıklamalarında bölge halklarını ateşe atacak bir çalışma içerisinde olduklarını net şekilde ifade ettiklerini dile getiren Çelik, bunun karşısında Türkiye'nin gücünü, birliğini ve dirliğini koruyacaklarını vurguladı.

AKPSözcüsü Çelik, Batı medeniyeti adına bölgede bulunduklarını söyleyenlerin kan ve gözyaşı getirdiğini belirterek, "Camilere saldırdıkları gibi kiliselere saldırıyorlar. Müslümanları hedef aldıkları gibi Hristiyanları da hedef alıyorlar çünkü bunlar bir katliam, soykırım şebekesidir. Eninde sonunda bunlar yargılanacaktır ve insanlık mahkemesinde mahkum olacak, ceza alacaklardır" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ AÇIKLAMASI

Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, katliam şebekeleri her zaman belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler. Türkiye'nin dikkatini bölge meselelerinden kaydırmak, odağını dağıtmak, enerjisini içeriye harcamak için bu terör eylemlerinin zamanlaması her zaman manidar olmuştur. Ama hesap etmedikleri bir şey var; biz, Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi terörle ve etrafımızdaki bu savaş şebekeleriyle mücadele etmeyi çok iyi biliriz."

TUSAŞ çalışanlarının, "onlara inat daha çok çalışacağız" mesajı verdiğini belirten Çelik, "Bu kongrede o kardeşlerimizin sözünü tekrarlıyoruz. Şer şebekelerine inat daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin defalarca "iç cepheyi güçlendirmekten" bahsettiğine dikkati çeken Çelik, "İçeriyi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz" dedi.

Çelik, vatandaşların taleplerinin farkında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin önümüzdeki günlerde daha da rahatlamasını sağlayacağız. Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonun düşmesiyle birlikte vatandaşımızın, işçimizin, çiftçimizin, emeklimizin daha çok yanında olacağız. Bu sesleri duymadığımızı düşünmeyin, bunları duyuyoruz, hepsinin farkındayız."

'TÜRBÜLANSIN İÇİNDEN GEÇERKEN SAFLARI SIK VE DÜZGÜN TUTMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşları, istikrarsızlıkları anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her geçen gün birtakım sıcak çatışmaların tehlikesini, potansiyelini taşıyacak şekilde maalesef istikrarsızlık ve siyasi tansiyon yükseliyor. Bütün bu tablo içerisinde biricik göz bebeğimiz Cumhuriyet'imizi, Türkiye'mizi sağlam tutmak zorundayız. Bu türbülansın içinden geçerken safları sık ve düzgün tutmak zorundayız. O yüzden ahdimizi taze tutacağız. Bugün iç cepheyi, birliğimizi, dirliğimizi güçlendirme zamanıdır. Bugün 'tek vatan, millet, devlet, bayrak' deme zamanıdır. Hep beraber, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile kol kola gireceğiz, geleceğe bu duygularla yürüyeceğiz."