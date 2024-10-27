Bakanlıktan TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan hain saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.
"16 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı #Bakanlık
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