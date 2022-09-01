CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e tepki

01 Eylül 2022 Perşembe, 19:42

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'la görüşerek, "Beyefendi kızıyor, uzlaşın" dediğini iddia etmişti.

Çelik, Başarır'ın "Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu ile görüştü. Bu işi halledin, beyefendi kızıyor" iddialarını ise "Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yalan çıktı. Bahsettiği şey, bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf" diyerek yanıtladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yunanistan'la Türkiye arasındaki meseleler sahada değil masada çözülebilir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesiyle çözülecek bir mesele değildir. Diplomasinin imkan ve kabiliyetleriyle çözülecek meseledir. Türk devlet geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir. Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir" dedi.

Çelik, "Bir başka müttefikimiz Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un neredeyse tüm dış politikasını Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını ibretle izliyoruz. Fransa'nın özür dilemesi, yüzleşmesi gereken sömürge problemlerini konuşmak üzere Türkiye karşıtlığı üzerinden örtbas etmesini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından bazıları şöyle:

AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ

Ömer Çelik, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın AKP'ye yönelik "AKP siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" ifadeleri için "Buradaki mesele sadece AK Parti meselesi değil, bu tüm siyaset kurumunu, tüm sivil siyaseti hedef alan bir zihniyettir. Bugün buna söyler, yarın başkasına söyler. Ne zamana kadar? Kendi kafasındaki tek parti diktatoryasını kurana kadar" ifadelerini kullandı.

'BU ARKADAŞ FAZLA DİZİ İZLİYOR SANIRIM'

Çelik, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın "AKP Sözcüsü Ömer Çelik Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırıyor. İstenen paraları falan biliyor. 'Anlaşın aranızda uzlaşın, bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor' diyor" iddiasına ilişkin "Milletvekilinin bugüne kadar söylediği her şey yanlış çıktı. Bu arkadaş fazla dizi izliyor sanırım, bunların gerçeklikle ilgili yoktur. Biz resmi bir siyasi partiyiz. Bütün işlerimiz şeffaf" dedi.

PERİNÇEK'E TEPKİ: BU HADDİNİ BİLMEZLİKTİR

Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed’e ilişkin "Hz. Muhammed bir yılda ancak 40 kişi buldu. Hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız" sözlerini de eleştiren Ömer Çelik Şunları kaydetti:

Doğu Perinçek'in sözü baştan aşağı yanlış. Siyasi partinin kendisini Hz. peygamberin tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı söz konusu olamaz. Şu parti ya da bu parti değil. Bir siyasi parti kendi faaliyetini peygamber efendimizin tebliği ile yarıştırmak gibi bir tutum içerisine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Herhangi birisinin siyasi alanla, dini alanı mukayese etmesi mantık dışıdır.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN JET YANIT

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından Çelik'e tepki gösterdi. Başarır, "Benim bugüne kadar söylediğim her şey doğru Ömer Çelik! asıl yalan söyleyen sensin bırak şeffaf bir parti olduğunuzu benim fazla dizi seyrettiğimi net konuş yarın ifadelerde çıkarsa ne diyeceksin!" ifadelerine yer verdi.

Benim bugüne kadar söylediğim her şey doğru Ömer Çelik! asıl yalan söyleyen sensin bırak şeffaf bir parti olduğunuzu benim fazla dizi seyrettiğimi net konuş yarın ifadelerde çıkarsa ne diyeceksin! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 1, 2022

CHP'Lİ BAŞARIR: ÖMER ÇELİK, TAŞKESENLİOĞLU VE BAN'A 'RAKAMDA UZLAŞIN' DEDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Sedat Peker'in ifşaatlarıyla gündem olan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban ile 19 Ağustos'ta görüşerek, "Anlaşın aranızda uzlaşın bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor" dediğini öne sürdü.

Halktv TV'de Sözüm Var programına konuk olan Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:

Ne acıdır ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Burada bir kirlilik var, bunları görevden alıyorum. Bunları yargıya teslim ediyorum' diyemiyor. 19 Ağustos'ta, önemli bir duyum ve emin olduğum için söylüyorum. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırıyor. İstenen paraları falan biliyor. 'Anlaşın aranızda uzlaşın, bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor' diyor. Hatta Ünsal Ban denilen kişi Bolu'dan geliyor. Ömer Çelik bunu yalanlayamaz, 'Bu rakamda orta yolu bulun, beyefendi kızıyor' diyor.

NE OLMUŞTU?

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, evlendiği Prof. Dr. Ünsal Ban'a boşanma davası açtı. Prof. Ban, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Taşkesenlioğlu'nun kendisinden 50 milyon manevi, 20 milyon maddi tazminat istediğini öne sürdü.

Daha sonra Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sedat Peker sonraki paylaşımlarında da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve eşi Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Ban, TELE 1’e yaptığı açıklamada Peker’in kendisini aradığını doğrulamıştı. Ünsal Ban, “Bir paylaşımda benden bahsetmişti. Ben de aracılar ile kendisine ulaştım. Sonra da Sedat Peker beni aradı. Sedat Peker’e videoyu ben göndermedim” demişti.

Ünsal Ban geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.