AKP Sözcüsünden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmen atamalarına yönelik soruya; ise “Takvim çalışmaları ve sayı çalışmaları yapılıyor. Kısa sürede açıklanır” diye yanıt verdi.
Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK)
sonrasında açıklamalarda bulundu.
''ŞİMŞEK VE EKİBİNE OLAN DESTEĞİMİZ TAMDIR''
Yeni anayasa görüşmeleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’e yönetilen eleştirilere de Çelik, ''Meclis Başkanı’mızın yürüttüğü
çalışmalar, partilerin Anayasa tekliflerinin olması ama Anayasa’nın milletin
Anayasası olması şeklindeki prensip şeklinde sürüyor. Biz de bunlara olumlu
yaklaşıyoruz. Ekonomi yönetimiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Mehmet
Şimşek ve ekibine olan desteğimiz tamdır. Politikalarını tam olarak
destekliyoruz. Bu çerçevede politikalarımız sürdüreceğiz'' ifadesini kullandı.
“AKSAYAN YERLERİN HER ZAMAN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜNDÜR”
Çelik, “İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu parlamenter sistem
haricinde görüşmelere kapıyı kapattı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna
şu yanıtı verdi:
“Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık arasındaki çelişki
askeri ve yargı vesayetini doğuruyor. Anayasa kitapçığı fırlatma hikayesinde
Türkiye'nin ödediği ekonomik bedel çok yüksektir. Gelinen noktada vatandaşa
verilen hak asla geri alınmaz. Cumhurbaşkanını seçme yetkisi doğrudan
vatandaşımıza verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm testlerden
geçmiştir. Türkiye'nin çağdaş sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan
yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür.”
Çelik, öğretmen atamalarına yönelik soruya ise “Takvim
çalışmaları ve sayı çalışmaları yapılıyor. Kısa sürede açıklanır. Kendileri her
zaman bizim gündemimizde. Genç arkadaşlarımızın atanma konusundaki arzularını
son derece saygıyla karşılıyoruz.” dedi.
''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
verdiği bir röportajda Hamas’a yönelik bazı eleştiriler getirdi. Siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Çelik, ''Biz bu açıklamaları yanlış bir
açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas’ın bir terör örgütü olarak nitelenmesi
ve suçlanması tamamen yanlıştır'' diye yanıt verdi.
''RUTİN OLARAK İSTİŞARELER SÜRÜYOR''
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin bir soru
üzerine de şunları söyledi:
''Görüşmenin herhangi bir şekilde çeşitli olaylara
bağlı olarak da gelişebilir. Kendi rutini olarak da istişareler sürüyor.
Cumhurbaşkanımız MYK toplantımızda da bu konuya değindi. İç ve dış politikaya
dair gündemlerin gözden geçirildiğini ifade etti. Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız
arasında geçen görüşme herhangi bir olaya endeksli değil. Türkiye'de nitelikli
bir muhalefet olsun. Doğru siyasi rekabetin kurulduğu söylemler ve
politikalarla siyasi diyalektik gerçekleşsin. Bu olduktan sonra Türkiye'de
siyasetin daha verimli yapılması konusunda yeni kapılar açılmış olur. Umarız
yeni dönemde CHP'nin tutumu bu şekilde şekillenir.''
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