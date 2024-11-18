AKP TBMM'ye yeni torba kanun teklifi sundu... AYM'den dönen maddeler revize edildi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:21

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:44

Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sundukları 26 maddelik torba kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nde 6 Şubat depremi sonrası ortaya çıkan yapılaşmaya ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer aldığını söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Kanun teklifimizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak, güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri teşvik edilmekte ve yeni düzenlemeler içerisinde bunların Bakanlık bünyesinde özel denetimi ve kontrolü sağlanmaktadır.

Teklifimizde Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine dair öneride bulunuyoruz. Diğer yandan Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerde ilgililerin tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi konusunda da yeni bir düzenlemeyi öneriyoruz.

"İMAR AKTARIMI İLE SIKINTILARI ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEDİK''

Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde de düzenleme yapılarak, kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir desteği ortaya koymayı öneriyoruz.

Vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için imar hakkının aktarımı tanımı ve imar hakkının uygulamasına ilişkin hükümler kanuna eklenmektedir. Özellikle büyükşehirlerimizde 6306 sayılı Kanunumuzdan kaynaklı olarak mevcut planlarda donatı alanı içerisinde kalan parsellerin kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi ve yapı stokunun bu şekliyle beraber azaltılması noktasında bazı engeller olduğunu görüyorduk. Planlar kapsamında da bu imar hakkı aktarımını da getirmek suretiyle büyükşehirlerimizde de kentsel dönüşüm konusunda ortaya çıkan sıkıntıları da bir nebze olsun ortadan kaldırmayı da hedeflemiş olduk."

"İPTAL EDİLMİŞ BAZI MADDELER VAR"

Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bazı maddelerin de bu kanun teklifiyle düzenlendiğini anlatan Güler, "Özellikle planlarında değer artış payı oranına ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buradaki inşai kısım açısından mülkiyet sahiplerine de bir pay verilmesini öngörmüştü. Bu maddeyi yeniden düzenledik ve önerimize eklemiş olduk" dedi.

AYM'DEN DÖNEN KANUN TEKLİFİNE REVİZE

Elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin de düzenleme öngörüldüğünü belirten Güler, şunları aktardı:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı dikkate alınmak suretiyle kent ve yapı estetiği ile ilgili yeni kriterlere bu kanun teklimizde yer vermiş bulunuyoruz. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görev ve yetkileri kapsamı içerisinde bazı düzenlemelere ihtiyacı vardı. Bunlara da kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz.

Yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları, yapı denetim firmalarının görevlendirmeleri ve denetime ilişkin olarak ortaya çıkan bazı eksikliklerin giderilmesini bu kanun teklifimizle sağlamış oluyoruz. Özellikle büyükşehirlerimizde, bölgesel mahiyette yapı denetim firmalarının görevlendirilmesi hususuna burada yer vermiş oluyoruz.

Türkiye Çevre Ajansı'nın özellikle çalışma hayatına istihdam edilen personelin özlük hakları noktasında bazı kıstaslar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesine uygun olarak çalışma hayatına dair özlük haklarında yeni düzenlemeleri de kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz."

ETKİ AJANLIĞI'NA 'GÜRCİSTAN' ÖRNEĞİ

Kanun teklifinde AKP'nin geri adım attığı 'etki ajanlığı' düzenlemesine ilişkin konuşan Güler, “Etki ajanlığı kavramı asla bu maddeyle ilgili değil. Gürcistan’da yürürlüğe giren kanunu bir okuyun. Gürcistan’da bulunan vakıf, dernek, oluşum gibi kuruluşların yurt dışında elde ettiği bağış, iş birliği destek şeklinde maddî bedellerin ilgili Gürcistan hükümet birimlerine bildirilmesi, takibi ve savunma verilmesi. Son dönemde sadece ülkemizde değil başka ülkelerde bir başka ülkenin vatandaşına veya bizim vatandaşlarımıza veya başka ülke vatandaşlarına yönelik olarak bazı olayların olduğunu biliyoruz. Adam kaçırma, gasp, yaralama gibi eylemlerin bazı istihbarat örgütlerine mensup kişiler veya iltisaklı kişiler tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu kişiler işledikleri suçun yanı sıra casusluk faaliyeti kapsamında işlediği için ayrıca casusluk eyleminden cezalandırılmasını teklif ediyoruz” dedi.

"TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK''

Ülkemizde açıkça 'casusluk faaliyeti' kapsamında gelip bir vatandaşımıza, başka ülke vatandaşına herhangi bir suç işlendiğinde bunun ayrıca cezalandırılması için öneride bulunuyoruz ki dünyada örnekleri var. Almanya, Belçika, Fransa örneği vardır. Bu şekilde ulusal güvenliğine yönelik olarak suç işlendiğinde o ülkeler ne yapıyorsa biz de aynı şekilde öneride bulunuyoruz. Amacımız, ülkemizdeki hukuk toplum güvenliğini sağlamaktır, can güvenliğini sağlamaktır. Herhangi bir kişinin farklı amaçlarla suç işlemesini engellemektir."

Güler, muhabirin "Askıya mı alındı" sorusuna da "Görüşülecek. Yanlış anlaşılmalar var maalesef, siz de bu konuda yanlış anlaşılmalara katkı sağladınız. Lütfen Gürcistan’daki Kanun metnini inceleyin, bizim kanun teklifini inceleyip bu yanlış anlaşılmaya da katkı sağlayan arkadaşlara da doğruları paylaştığında ben herhangi sorun görmüyorum" diyerek cevapladı.

"MUHALEFETİ ÖNCE BİLGİLENDİRECEĞİZ''

Güler, "Diğer partilerle görüştükten sonra, aynı madde üzerinden mi yoksa yeniden mi düzenleme yapılacak" sorusun da şu yanıtı verdi:

"Önce biz bilgilendireceğiz. Gürcistan örneklerini ileteceğiz, kanun teklifini bir daha anlatacağız, neyi getirmek istediğimizi. Almanya, Fransa Belçika, Hollanda örneği var. İlettikten sonraki aşamada önümüzdeki dönemlerde amacımız belli, kapsamımız belli varsa endişeleri giderecek mahiyette, kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz. Maalesef bir yanlış anlaşılma var. Bizim getirdiğiniz kanun teklifinin dışında, başka bir şey düşünerek arkadaşlarımız itiraz ediyor. Biz bu yanlış anlaşılmayı doğru zeminde tartışarak doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz."

"DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ NEYİ GEREKTİRİYORSA O KONUDA KARAR VERİLECEKTİR''

Güler, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin soruşturmaya ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye hukuk devleti, mevcut askeri okullarımızda ya da diğer okullarda üniversitelerimizde farketmezsizin, hepsinin mevcut çalışma hayatına, eğitim öğretim hayatına, diğer usullere uygun olarak disiplin yönetmelikleri de yürürlüktedir. Şu anda bu olaylar üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelemek üzere bir görevlendirmesi vardı. Dolayısıyla süreç kendi yapısı içinde yüksek disiplin kurulu kapsamında bir değerlendirme olacak, ilgili temellerin savunmaları alınacak, varsa eksiklik giderilecek ona göre disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda karar verilecektir. Verilen her türlü karar da yargı denetimine açıktır. Henüz ortada bir şey yokken soruşturma, inceleme devam ediliyor. Raporlar hazırlanmış, yüksek disiplin kuruluna arz edilmiş, savunmalarını isteyecek, dinleyecek tahkikatını en geniş doğru şekilde yapacak, ondan sonra gerekli kararını verecek.

"HERKES AKLISELİMLE BU KARARI BEKLESİN''

Şunu açık net söyleyelim, bazı arkadaşlar maalesef, bazı konular olduğunda bunun hiç dikkate alınmamasını, hukuk devleti, disiplin yönetmeliği, diğer uygulamalar göz ardı edilsin, dikkate alınmasın, burada ne olmuş, neden böyle bir eylem yapılmış gibi maalesef çok nezaketsiz, doğru olmayan beyanlarda bulunuyorlar. Türkiye hukuk devleti. Her türlü kurumumuzun, eğitim öğretim noktasında başta askeri liseler olmak üzere, kendi hiyerarşisi içerisinde disiplin içerisinde uygulamaları var. Dolayısıyla bunu bozacak, herhangi bir şekilde zarar verecek eylem faaliyeti olduğunda gerekli disiplin işlemi uygulanacaktır. Herkes bu konuda aklıselimle bu kararı beklesin."

"AK Parti'nin, köy içindeki hizmetlere ilişkin yasa çalışması olacak mı" sorusuna da Güler, "Bu teklifimizde yok ama Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamı içerisinde köy tanımı yok. Belediye meclis kararında daha önceden köy statüsü özelliği olup daha sonra mahalle haline gelmiş yerlerde daha özel hizmet alanları oluşturulabiliyor. Belediye meclisi kararı alınmak suretiyle imardan, su bedellerini tahsiline ve belirlenmesine ve diğer hususlarda meclis kararı oluşturulabiliyor. Şu anda halihazırda düzenleme teklifi yok" yanıtını verdi.