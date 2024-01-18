AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Tekirdağ Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel olarak duyuruldu. Peki, AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel oldu. Peki, AKP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli?
CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?
Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977'de doğdu.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme bölümünden mezun oldu.
Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçildi.
Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
CÜNEYT YÜKSEL EVLİ Mİ?
Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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