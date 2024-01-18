Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç oldu. Peki, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç kimdir? Ahmet Metin Genç kaç yaşında, nereli?

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

Genç, 1972 tarihinde Maçka Ormanüstü Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başlayan Genç, 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Genç, evli ve iki çocuk babasıdır.