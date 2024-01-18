Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran oldu. Peki, AKP Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran kimdir? Mehmet Savran kaç yaşında, nereli?

MEHMET SAVRAN KİMDİR?

Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı. İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yapan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde bu görevini sürdüren Savran, 2018 yılında