AKP Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Arslan kimdir? Dr. Osman Arslan kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Kırşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Arslan olarak duyuruldu. Peki, AKP Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Arslan kimdir? Dr. Osman Arslan kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Arslan oldu. Peki, AKP Kırşehir Belediye Başkan adayı Dr. Osman Arslan kimdir? Dr. Osman Arslan kaç yaşında, nereli?
DR. OSMAN ARSLAN KİMDİR?
AK Parti'nin önceki dönem Milletvekili Adayı ve uzun yıllar Kırşehir'de doktorluk mesleğini icra etmiş olan Dr. Osman Arslan, Kırşehir halkı tarafından sağlık alanındaki hizmetleriyle tanınan bir isimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan Milletvekili Adayı olarak belirlenmiş ve bu süre zarfında AK Parti çatısı altında aktif görevler üstlenmiştir.
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