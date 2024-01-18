Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:51

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu. Peki, AKP Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir? Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli?

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 26 Mayıs 1972 tarihinde Kangal'da doğan bir Türk avukat, siyasetçi ve şu anda Sivas belediye başkanı olarak görev yapan bir isimdir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bilgin, kariyerine SSK Sivas İl Müdürlüğü'nde kurum avukatı olarak başlamış ve ardından serbest avukat olarak çalışmıştır.

Sivas Barosu'nda Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği ile Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif roller almıştır.

Sivas Milletvekili olarak 24., 25. ve 26. dönemlerde görev yapmıştır. Adalet Bakanı yardımcısı olarak atanmış ve 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimler sonucunda Sivas Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

HİLMİ BİLGİN EVLİ Mİ?

Orta düzeyde İngilizce bilen Hilmi Bilgin, evlidir.