AKP ve MHP birlikte açıklıyor: Yeni 'seçim barajı' teklifi Meclis'te

Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi Meclis'e geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 11:15
AKP ve MHP birlikte açıklıyor: Yeni 'seçim barajı' teklifi Meclis'te
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AKP ve MHP milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının biraz aşağıya indirilmesini de içeren kanun teklifi Meclis gündemine geldi. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

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