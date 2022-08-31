AKP ve MHP, ‘Erken seçim’ tartışmalarına kapalı: 'Daha yapacak çok işimiz var'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Siyasi partiler 2023 seçimlerine kısa bir süre kala sahaya inerken yeniden “AKP erken seçim mi istiyor” tartışmaları başladı.

AKP’nin son dönemde yaptığı kira düzenlemesi, öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, asgari ücretin iki kez düzenlenmesi, memur ve emeklilerin ücretlerinde yapılan iyileştirmeler nedeniyle “kendi içinde erken seçimi de tartıştığı” ileri sürüldü. Ancak Cumhur İttifakı kanadı, “erken seçim” iddialarını “suni tartışma” olarak değerlendiriyor. AKP’li kaynaklar, “iktidarın icraatlarının henüz tamamlanmadığına” işaret ediyor. AKP kanadı, “Neden erken seçim olmayacağını” şu tezlere dayandırıyor:

“Örneğin Türkiye’nin Otomobili TOGG’un fabrikasını 29 Ekim’de açmayı ve ilk otomobili üretimden çıkarmayı hedefliyoruz. Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde yaşama geçirme gibi bir hedefimiz var. EYT ile ilgili çalışmalar mevcut. Tarım ürünlerinin çeşitliliği yönünde hedeflerimiz var. Devam eden terörle mücadeleye yönelik operasyonlarımız var. Bu hedefler ortadayken neden AKP olarak erken seçim isteyelim?”

YOK MU SAYACAĞIZ

MHP’li kaynaklar da, “Türkiye’nin bir baskın seçime ihtiyacı da hevesi de yok” değerlendirmesini yaparken şu görüşü dillendiriyor: “Türkiye’de şu anda olağanüstü bir durum yok. İktidar da muhalefet de görevinin başında. Vatandaşa erken seçimin gerekçesini iktidar olarak nasıl anlatacaksınız? Öte yandan Cumhur İttifakı erken seçimi düşünüyor olsaydı, neden Seçim Yasası’nda değişikliğe gidildi? Kendi yaptığımız yasayı ‘yok’ mu sayacağız?”