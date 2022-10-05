AKP ve MHP ilçe başkanları peş peşe istifa etti

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:46

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ilçe başkanları peş peşe yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AKP İlçe Başkanı Necdet Keleş, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Aralık 2018 tarihinden itibaren çok severek ve isteyerek yürütmüş olduğum AK Parti Cumayeri İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile istifa ediyorum.

Kutsal bildiğim bu kutlu davaya hizmet etmeyi bana nasip eden Allah’a hamd ediyorum.

Beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, İl Başkanım Mustafa Keskin’e ve birlikte yol yürüdüğüm her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bu kutlu mücadelede sağlığım el verdiği müddetçe Cumhurbaşkanımızın ve partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Saygılarımla…”

MHP İlçe Başkanı Özcan Orhan ise yaptığı kısa açıklamada, "2017 yılından bu yana yürüttüğüm MHP Cumayeri İlçe Başkanlığından işlerimin yoğunluğundan dolayı istifa ettim. Her zaman partimin yanındayım" dedi.