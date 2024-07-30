AKP ve MHP oylarıyla yasalaştı... 'Katliam' yasasına tepkiler çığ gibi: 'Unutmayın bu fotoğrafı ve fotoğraftakileri'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:28

AKP'nin hazırladığı ve kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

224 HAYIR, 275 EVET

TBMM, salı saat 03.51'de kapanmadan önce teklifin bütünü üzerine yapılan oylamaya 500 milletvekili katıldı. Teklif, 224 'hayır' oyuna karşı 275 'evet' oyuyla kabul edildi.

HAFTA SONUNDA 5 MADDE KABUL EDİLDİ

Hafta sonu yasanın en tartışmalı, hayvan yaşamını en yakından ve dolaysızca ilgilendiren maddeleri bütün itirazlara, teklifin geri çekilmesi ve uzlaşılarak çıkarılması önerilerine karşın AKP ve MHP ittifakı vekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Pazartesi gün boyu ve salı günü ilk saatlerinde teklifin bütün maddeleri tek tek oylandı, yasanın bütünü de oylanarak kanunlaştı.

Teklife 'Evet' oyu veren AKP milletvekillerinden hatıra fotoğrafı

AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler için kesinleşen bütçe gelirlerinin binde 5'ini ve büyükşehir belediyelerinde de binde 3'ünü ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkilileri altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

"Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınacak. Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sokaktaki köpeklerin katledilmesini öngören teklifin yasalaşmasının ardından çok sayıda yurttaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

'#YasayıGeriÇek, #KatliamYasasınıTanımıyoruz' etiketleri altında binlerce mesaj paylaşıldı.

Binlerce yurttaşlar, "Bu katliam yasasına onay verenleri tarih asla affetmeyecektir!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İşte sosyal medyada, Katliam yasasına karşı tepkilerden bazıları...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.



Genel Kurul'un ardından, saat 04.15’te yaptıkları dirençli muhalefet için grubumuza teşekkür etmek üzere kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/QLGS4MBSFM — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2024

Can dostlarımızın katliamına ortak olmuyor, vicdanlara sığmayan bu yasayı reddediyoruz!



Cumhuriyet Halk Partisi burada!#KatliamaOyumHayır pic.twitter.com/2diBXgZy8L — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 30, 2024

Katliam Yasası 224’e karşı 275 oyla kabul edildi.

Genel Başkan’ın da katıldığı oylamada CHP olarak 123 milletvekilimizle RED oyu kullandık. Oy kullanamayan toplam 4 milletvekilimizin 3’ü hasta, 1’i ise yurtdışındadır.

Katliama ortak olmayacak, yaşamı savunacağız. pic.twitter.com/ShLL9fU1Ii — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 30, 2024

Katliam yasasına ret oyu verdim. Öldürmeyi değil yaşatmayı seçtim. pic.twitter.com/Akkbwfkaq6 — Faik Öztrak (@faikoztrak) July 30, 2024

Unutmayın bu fotoğrafı ve fotoğraftakileri... https://t.co/xz8lj9inGg — Nihat Sırdar (@nihatsirdar) July 30, 2024

Utanır insan olan .. Anlayacakları dilde yazarsak .. Her biri ahirette tek tek aldıkları canların hesabını verecek .. Allah’ın verdiği canı , savunmasız , suçsuz hayvanları katledenler olarak tarihe geçecekler.. Ormanları, nehirleri, doğayı, hayvanları yok edip betona… https://t.co/8uBxBpCkbA — Sirin Payzin (@siring) July 30, 2024

“Dünyayı bir tek utanç kurtarabilir.” demiş Bergman. Hepimizin ruhunu söndürdüler, insan kalanları da canlı cesede çevirdiler! Ve hiçbir şey olmamış gibi gülerek bu fotoğrafı çektirdiler. 275’in karanlık kalbinin cezasını sokaktaki köpeklere ödetecekler! Hala inanamıyorum pic.twitter.com/pmRKiDqamm — Büşra Sanay (@busrasanay) July 30, 2024

Meclis Grubumuz katliam yasasının oylamasında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde tam kadro TBMM Genel Kurulu’ndaydı.



Katliam Yasası 224’e karşı 275 oyla kabul edildi. Meclis Grubumuz 123 milletvekilimizle ret oyu kullandı. 4 milletvekilimizin 3’ü hasta 1’i ise… pic.twitter.com/6fgSpqHZ4h — Bedirhan Berk Doğru (@bedirhanberkdgr) July 30, 2024

Hayırsızada katliamından beri bu halkın sokakta yaşayan hayvanları savunma konusundaki mücadelesi ortada.



1930'ların, 1950'lerin gazete haberlerine bakın. Yine belediye ekiplerinin, zabıtaların elinden hayvanları alan, saklayıp koruyan, yaşatmaya çalışanlar bu ülkenin… pic.twitter.com/UjNsROPu7v — Sevda Karaca (@sevdakaraca) July 29, 2024