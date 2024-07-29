Şişhane’de ‘katliam yasası’ protestosu: ‘Vazgeçmiyoruz’

Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:39

Güncelleme: 29.07.2024 - 20:49

TBMM Genel Kurulu’nda, sokakta yaşayan köpeklerin sahiplenilmediği takdirde öldürülmesini içeren ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

Söz konusu yasa teklifine ise tepkiler sürüyor.

İstanbul Şişhane’de toplanan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi yasa teklifini ilişkin bir protesto düzenledi.

Protestonun ardından okunan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“Tarım komisyonunda tek kelime etmeden ellerini kaldırıp indiren bir avuç AKP ve MHP vekili yüzünden katliam yasası Meclis Genel Kurulu’na geldi. Şimdi de bu kanlı yasayı halka rağmen geçirerek, sokakta yaşayan hayvanlara soykırım uygulamasının yolunu açıyorlar.

Bir kez daha hatırlatıyoruz: Yasal olan her şey meşru değildir!

Sokakta yaşayan canlarımızın yaşamını oylamaya sunanlara, nefret saçanlara inat, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, meydanlardan sesimizi yükseltiyor, dostlarımızın yanında saf tutuyoruz. Mahalle sakinlerimizin, yüzyıllardır sokakları paylaştığımız hayvanların yaşam hakkı, maliyet hesaplarınızın, rant hesaplarınızın konusu olamaz, siz cebinizi dolduracaksınız diye cinayet işlemenize izin vermeyeceğiz.

Çok öfkeliyiz ama aynı zamanda çok kararlı ve dirençliyiz! Sokakta yaşayan dostlarımıza yönelik bu savaş devam ederken umutsuz olma lüksümüz yok! Tek bir hayvanın kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Dostlarımızdan da haklı mücadelemizden de vazgeçmiyoruz!”

Fotoğraflar: Vedat Arık