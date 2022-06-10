AKP ve MHP'den istifa eden çok sayıda kişi CHP'ye katıldı

10 Haziran 2022 Cuma, 22:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün CHP Genel Merkezi’nde, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde yurttaşların kürsüdeki konuşmalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında; “Bize katılın dedik, Türkiye’nin her yerinden katılımlar devam ediyor. Dünü bırakıp hep yarına bakacağız, bu güzel ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız” mesajını verdi.

Videoda yurttaşların, “Üniversite yıllarından beri MHP’nin her safhasında yer aldım. Halen de aktif üyesiyim”, “Ben kaç senedir AK Parti’de üyeydim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çoluğumuz çocuğumuz çok mağdur durumda oluyor”, “Uzun yıllardan beri AK Parti üyesiyim. Başka hiçbir partiye oy vermedim. Vermeyi de düşünmüyordum”, “En sonunda Cumhurbaşkanımızın bize söylediği, kadınlara hakaret etmesi bardağa damlayan son damlayı taşırdı artık”, “Buramıza geldi, istemiyorum”, “Bizi yönetenler Osmanlı’nın son dönemleri misali zevk-ü sefa içerisinde yaşarken, halkı sefalet ve yoksulluk içerisinde bıraktılar” sözleri yer aldı.

Yurttaşlar ayrıca şunları söyledi:

“Şimdi o partiden ayrılmak istiyorum. Hiç kimseyi de kırmadan konuşacağım bu kadar. Başka bir şey yok”





“Daha önceki MHP’ye şu anda uyguladığı tavırlar hiç yakışmamaktadır. MHP’den istifa ediyorum”





“Huzurlarınızda AK Parti üyeliğimden istifa ediyorum”





“Ve Başkanım da kabul ederse ben artık CHP’li olmak istiyorum”





“CHP saflarına katılmak istiyorum”

"TÜRKİYE’NİN BİR DEĞİŞİME İHTİYACI VAR, BİR DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

Kılıçdaroğlu’nun ise videoda yer alan konuşması şöyle: