Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Halil İbrahim Oral ile bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi kimliği sünniler için endişe" ifadesinden dolayı özür dilemek için kendisinden randevu isteyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ile görüştü.
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Alevi kimliği sünniler için endişe" ifadesi nedeniyle bir video paylaşarak Kılıçdaroğlu ve halktan özür dilemişti.
Özür videosunda, Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldığını belirten Oral görüşmeyi gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Oral şunları söyledi:
"Yapılan o spekülasyonun, bir takım havuz medyasının diyeyim yapmış olduğu yanlış anlamaların bilgi kirliliğine neden olduğuna dair bir değerlendirmede bulunduk. Çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Gösterdiği nezaket için çok teşekkür ediyorum. Bütün açıklamalara videomda yer verdim. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda kırpılmış, çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkındadır. Ben tamamen söylüyorum ki bizim Millet İttifakı'mızdan sayın genel başkanlar kimi aday gösterirse ben ve benim arkadaşlarım sonuna kadar onunla beraber olacağımızı söylemek isterim"
??Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın @kilicdarogluk ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum.— İbrahim Halil Oral (@ihaliloral) June 9, 2022
İlgili açıklamam şu şekildedir?? pic.twitter.com/RRjGWqIj1T
AKŞENER ÖZÜR DİLEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ankara milletvekilimiz, Halil İbrahim Oral milletvekilimiz, bir konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi, kim için olursa olsun, şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum” açıklamasını yapmış, Oral Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
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